Rafael Leao'dan Ronaldo paylaşımı

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı kariyerini noktalamasının ardından Rafael Leao'dan paylaşım geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu, milli takımdan arkadaşı Ronaldo'ya sosyal medya hesabından seslendi.
Leao, paylaşımında "Nesillerin idolü, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanarak Portekizli kaptana veda etti.
Leao, paylaşımında "Nesillerin idolü, her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanarak Portekizli kaptana veda etti.
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