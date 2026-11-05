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Como, Lens'i sahadan sildi: 9 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Como, deplasmanda Lens'i 9-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 05 Kasım 2026 00:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Como, Lens'i sahadan sildi: 9 gol!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanan mücadelede İtalyan temsilcisi Como, rakibini 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Como, 7. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle öne geçti. Aynı futbolcu, 32. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti. 40. dakikada Nico Paz'ın golüyle Como, soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

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İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İkinci yarıya da hızlı başlayan Como, 47. dakikada Lucas Da Cunha ile skoru 4-0 yaptı. 53. dakikada Marc-Oliver Kempf'in kendi kalesine attığı golle fark beşe çıktı.

57. dakikada Anastasios Douvikas kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü kaydetti. 62. dakikada Mattia Liberali ile bir gol daha bulan Como, 65. dakikada Ruben Aguilar'ın golüne engel olamadı.

69. dakikada Martin Baturina'nın golüyle skoru 8-1'e getiren Como, 90+1. dakikada Matteo Oliveira Papaccioli'nin golüyle karşılaşmanın skorunu belirledi: 9-1.

COMO'DAN ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Como, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü maçında üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Lens ise üst üste üçüncü kez mağlup oldu ve 3 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA RAKİPLERİ

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Como, sahasında AEK'i konuk edecek. Lens ise deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

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