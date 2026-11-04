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Dirk Kuyt'tan Emre Belözoğlu'na mesaj!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool maçı öncesinde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile görüştüğünü belirterek, "Ona iyi şanslar diliyorum." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 20:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dirk Kuyt'tan Emre Belözoğlu'na mesaj!
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ile yaptığı görüşmeye değindi.

"EMRE İLE KISA BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

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Emre Belözoğlu ile iyi arkadaş olduklarını belirten Kuyt, "Emre Belözoğlu ile kısa bir görüşme fırsatım oldu. Çok iyi arkadaşımdır, sık görüşemiyorduk ama bana iyi şanslar diledi. Basın toplantısında da söylemiştim, benim için en önemlisi Fenerbahçe'nin iyi sonuç alması, sonrasında takımı Emre'ye iyi şekilde bırakmak. Emre'ye şahsen söyledim, buradan da söyleyeyim, ona iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK İNSAN BİZDEN İYİ SONUÇ BEKLEMİYOR"

Liverpool karşılaşmasının kendisi için özel olduğunu söyleyen Hollandalı teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Benim için çok özel bir maç. Şampiyonlar Ligi'nde kaldıktan sonra kura çekildiği an Liverpool maçını sabırsızlıkla bekliyordum. Bugün geçici olarak takımın başında olacağız. Şampiyonlar Ligi'ne gelebilmek için uzun yıllar bekledik.

Burada olma sebebimiz en iyi takımlara karşı mücadele etmek. Birçok insan için Liverpool, dünyanın en iyi takımlarından biri. Kendimizi göstermek için iyi bir fırsat. Zor zamanlarda kendinizi göstermek istersiniz.

Birçok insan iyi sonuç almamızı beklemiyor ama belki büyülü bir şeyler olabilir."

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