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Bradley Barcola: "Ben Salah değilim"

Liverpool forması giyen Bradley Barcola, 125 milyon euro'luk transfer ücretinin kendisi için bir baskı oluşturmadığını söyledi. Barcola, Muhammed Salah karşılaştırmalarına da cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 14:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Bradley Barcola: 'Ben Salah değilim'
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Liverpool forması giyen Bradley Barcola, Sky'a açıklamalarda bulundu.

"EN İYİ FORMUMDA DEĞİLİM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Barcola, "Henüz en iyi formumda olduğumu düşünmüyorum. Henüz en iyi halimi görmediniz. Takım arkadaşlarımın benim güçlü yanlarımdan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için birlikte çalışıyoruz. Bence bu uyumu yakaladığımızda işler çok daha iyiye gidecek. İnsanlar oyun stilimi çok daha iyi anlamaya başlıyor. Bence işler çok daha iyi gidiyor." dedi.

125 MİLYON EURO'LUK TRANSFER ÜCRETİ

125 milyon euro'luk transfer ücretinin kendisi için bir baskı olmadığını olmadığını söyleyen Fransız yıldız, "Transfer ücretimi belirleyen ben değilim. Yani bu benim sorunum değil." diye konuştu.

SALAH İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Liverpool'da yıldız isim Muhammed Salah'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte İngiliz ekibinin hücum hattına yaptığı en büyük transfer olan Barcola, Mısırlı yıldızla karşılaştırılmasına da değindi.

24 yaşındaki futbolcu, "Salah burada bir efsane, hem de çok büyük bir efsane. Burada büyük işler başardı ve bu yüzden ona muazzam saygı duyuyorum. Ama bu da benim için hiç baskı oluşturmuyor. Ben Salah değilim, bu yüzden kulübe elimden ne gelirse katkıda bulunmaya ve tarihlerine kendi izimi bırakmaya çalışacağım. Bu konuda hiçbir baskı hissetmiyorum." sözlerini sarf etti.



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