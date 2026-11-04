Rennes ile Olympiakos puanları paylaştı

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. haftanın açılış maçında Fransa ekibi Rennes ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos 0-0 berabere kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun 4. haftası, Roazhon Park'taki Rennes-Olympiakos karşılaşmasıyla başladı.
İki takımın da girdiği pozisyonları değerlendiremediği mücadele, golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Olympiakos 10, Rennes ise 6 puana yükseldi.
Ligin 4. haftası, yarınki 17 maçla tamamlanacak.
İki takımın da girdiği pozisyonları değerlendiremediği mücadele, golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Olympiakos 10, Rennes ise 6 puana yükseldi.
Ligin 4. haftası, yarınki 17 maçla tamamlanacak.
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