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Unai Emery: "Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi"

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Unai Emery: 'Önceliğimiz Şampiyonlar Ligi'
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Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 3-0 kaybettikleri maçın ardından konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Emery, "Sonuçtan memnun değiliz. Öğrenmemiz, sonuçlar çıkarmamız ve daha iyi mücadele etmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Net gol fırsatları bulduk ancak bunları değerlendiremedik. Barcelona, savunmadan topu çıkarken yaptığımız hatalardan yararlandı. 1-0'dan sonra net fırsatlarımız vardı. Beraberliği bulsaydık, maç başka bir duruma gelirdi. 2-0 olduğunda bile iyimserdim. 3. golle birlikte maç bitmişti." diye konuştu.

Sözlerine devam eden Emery, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz; Şampiyonlar Ligi'nde yerimizi garantilemek istiyoruz." dedi.

Emery, "Favorilerden biriyle karşılaştık ve bazı anlarda rekabet edebileceğimizi gösterdik." sözlerini sarf etti.

İSTANBUL'A GELECEKLER!

Aston Villa, Barcelona maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım'da Galatasaray'a konuk olacak.



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