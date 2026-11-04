Fenerbahçe'de daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli kulübe dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belözoğlu'nun zor bir görevi kabul ettiğini belirten Yanal, genç teknik adama çalışma alanı tanınması gerektiğini vurguladı.
"EMRE BELÖZOĞLU'NUN ALTINI OYMAYIN!"
"Emre zor bir görev aldı, zorluklarla başa çıkacak. Emre dik bir adamdır, özü sözü bir çocuktur. Olduğu yerde yapması gereken şeyi yapabilir. Bunu umarım karşıdaki insanlar iyi anlarlar, ona alan bırakırlar."
"ADAMI BIRAKIN, ADAM ÇALIŞSIN!"
Fenerbahçe'de Belözoğlu'nun alacağı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim hep söyleyeceğim şey Fenerbahçe için: Umarım Emre'ye alan bırakırlar. Bu saatten sonra da ona alan bırakmamak, hâlâ bu işin içinde olmak Fenerbahçe'ye ciddi zarar vermektir, bunun altını çizeyim.
Bu işi yaptınız, Emre'yi buraya getirdiniz; adamı bırakın, adam çalışsın. Aldığı kararlara saygı duyun, altını oymayın, önündeki engelleri kaldırın, engel koyanı çekin. Adam rahat rahat çalışsın, adamı rahat çalıştırın. Söyleyeceğim bu."
"TEK SORU İŞARETİM ZAMANLAMA!"
Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki görevinden ayrılarak Fenerbahçe'ye gitme kararını da değerlendiren Yanal, imzanın zamanlamasını sorguladı ve şu ifadeleri kullandı;
"Benim kafamdaki tek soru işareti zamanlama. Bir takımda çalışırken oradan ayrılıp başka bir takıma gitmek ne kadar doğru? Bunun zamanı mıydı?"
"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ REDDEDİLEMEZ!"
Belözoğlu'nun kararına saygı duyduğunu belirten deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak sözlerini tamamladı:
"Ama 'Fenerbahçe için benim boynum kıldan incedir.' derse saygı duyarım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü reddedilecek bir şey değildir. İyi giden bir takımı, iyi giden bir organizasyonu bırakıp başka bir yerde risk almak önemli bir karardır. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir camia ihtiyaç duyduğunda bir insan bu isteği kırabilir mi? Bence kıramaz, kırmamalı."
"EMRE BELÖZOĞLU'NUN ALTINI OYMAYIN!"
Emre Belözoğlu'nun karakterine ve zorluklarla mücadele edebilecek yapısına dikkat çeken Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:
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"Emre zor bir görev aldı, zorluklarla başa çıkacak. Emre dik bir adamdır, özü sözü bir çocuktur. Olduğu yerde yapması gereken şeyi yapabilir. Bunu umarım karşıdaki insanlar iyi anlarlar, ona alan bırakırlar."
"ADAMI BIRAKIN, ADAM ÇALIŞSIN!"
Fenerbahçe'de Belözoğlu'nun alacağı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim hep söyleyeceğim şey Fenerbahçe için: Umarım Emre'ye alan bırakırlar. Bu saatten sonra da ona alan bırakmamak, hâlâ bu işin içinde olmak Fenerbahçe'ye ciddi zarar vermektir, bunun altını çizeyim.
Bu işi yaptınız, Emre'yi buraya getirdiniz; adamı bırakın, adam çalışsın. Aldığı kararlara saygı duyun, altını oymayın, önündeki engelleri kaldırın, engel koyanı çekin. Adam rahat rahat çalışsın, adamı rahat çalıştırın. Söyleyeceğim bu."
"TEK SORU İŞARETİM ZAMANLAMA!"
Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki görevinden ayrılarak Fenerbahçe'ye gitme kararını da değerlendiren Yanal, imzanın zamanlamasını sorguladı ve şu ifadeleri kullandı;
"Benim kafamdaki tek soru işareti zamanlama. Bir takımda çalışırken oradan ayrılıp başka bir takıma gitmek ne kadar doğru? Bunun zamanı mıydı?"
"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ REDDEDİLEMEZ!"
Belözoğlu'nun kararına saygı duyduğunu belirten deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak sözlerini tamamladı:
"Ama 'Fenerbahçe için benim boynum kıldan incedir.' derse saygı duyarım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü reddedilecek bir şey değildir. İyi giden bir takımı, iyi giden bir organizasyonu bırakıp başka bir yerde risk almak önemli bir karardır. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir camia ihtiyaç duyduğunda bir insan bu isteği kırabilir mi? Bence kıramaz, kırmamalı."