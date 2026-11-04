Bugün
20:45
Fenerbahçe
Liverpool
Bugün
20:45
AEK Athens
Real Madrid
Bugün
23:00
Viking
Sabah FK
Bugün
23:00
B. Dortmund
Real Betis
Bugün
23:00
FC Porto
SSC Napoli
Bugün
23:00
PSV Eindhoven
Club Brugge
Bugün
23:00
RB Leipzig
M.City
Bugün
23:00
Slavia Prag
Arsenal
Bugün
23:00
Lens
Como
Bugün
18:30
Rennes
Olympiakos

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu uyarısı!

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'dan ayrılarak sarı-lacivertli takımın başına geçmesini değerlendirdi. Belözoğlu'na destek veren deneyimli teknik adam, Fenerbahçe yönetimine de dikkat çeken uyarılarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 11:34 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 11:43
Haber: Sporx.com
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe'ye Emre Belözoğlu uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de daha önce iki farklı dönemde teknik direktörlük görevini üstlenen Ersun Yanal, Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli kulübe dönüşü hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Belözoğlu'nun zor bir görevi kabul ettiğini belirten Yanal, genç teknik adama çalışma alanı tanınması gerektiğini vurguladı.

"EMRE BELÖZOĞLU'NUN ALTINI OYMAYIN!"

> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Emre Belözoğlu'nun karakterine ve zorluklarla mücadele edebilecek yapısına dikkat çeken Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı:

"Emre zor bir görev aldı, zorluklarla başa çıkacak. Emre dik bir adamdır, özü sözü bir çocuktur. Olduğu yerde yapması gereken şeyi yapabilir. Bunu umarım karşıdaki insanlar iyi anlarlar, ona alan bırakırlar."

"ADAMI BIRAKIN, ADAM ÇALIŞSIN!"

Fenerbahçe'de Belözoğlu'nun alacağı kararlara saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Yanal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim hep söyleyeceğim şey Fenerbahçe için: Umarım Emre'ye alan bırakırlar. Bu saatten sonra da ona alan bırakmamak, hâlâ bu işin içinde olmak Fenerbahçe'ye ciddi zarar vermektir, bunun altını çizeyim.

Bu işi yaptınız, Emre'yi buraya getirdiniz; adamı bırakın, adam çalışsın. Aldığı kararlara saygı duyun, altını oymayın, önündeki engelleri kaldırın, engel koyanı çekin. Adam rahat rahat çalışsın, adamı rahat çalıştırın. Söyleyeceğim bu."

"TEK SORU İŞARETİM ZAMANLAMA!"

Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'daki görevinden ayrılarak Fenerbahçe'ye gitme kararını da değerlendiren Yanal, imzanın zamanlamasını sorguladı ve şu ifadeleri kullandı; 

"Benim kafamdaki tek soru işareti zamanlama. Bir takımda çalışırken oradan ayrılıp başka bir takıma gitmek ne kadar doğru? Bunun zamanı mıydı?"

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜKLÜĞÜ REDDEDİLEMEZ!"

Belözoğlu'nun kararına saygı duyduğunu belirten deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin büyüklüğüne vurgu yaparak sözlerini tamamladı:

"Ama 'Fenerbahçe için benim boynum kıldan incedir.' derse saygı duyarım. Fenerbahçe'nin büyüklüğü reddedilecek bir şey değildir. İyi giden bir takımı, iyi giden bir organizasyonu bırakıp başka bir yerde risk almak önemli bir karardır. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir camia ihtiyaç duyduğunda bir insan bu isteği kırabilir mi? Bence kıramaz, kırmamalı."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.