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Dallas Mavericks'te kontrol Dumont ailesine geçti

Patrick Dumont ve eşi Sivan Dumont, Miriam Adelson'ın hisselerini satın alarak Dallas Mavericks'in kontrolünü devraldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 13:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Dallas Mavericks'te kontrol Dumont ailesine geçti
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ESPN'den Tim MacMahon'ın haberine göre Patrick Dumont ve eşi Sivan Dumont, ekim ayında Miriam Adelson'ın hisselerini satın aldı. Böylece Dumont ailesinin Dallas Mavericks'teki payı yüzde 69'a yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sivan Dumont'ın annesi olan Adelson'ın, kulübün yönetiminde zaten sınırlı bir rol üstlendiği belirtildi.

Patrick Dumont, yatırımlarının merkezinde Dallas şehrine ve kulübün geleceğine yönelik uzun vadeli planların bulunduğunu söyledi:

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"Bu, Dallas şehrine yapılacak uzun vadeli bir yatırımla ilgili. Dumont ailesi olarak NBA'in en iyi salonu olmasını umduğumuz bir yapı inşa etmeye kararlıyız. Şehre önemli bir yatırım yaparak Mavericks'e önümüzdeki 40 yıl boyunca ev sahipliği yapacak, taraftarlarımıza harika bir deneyim sunacak ve takımımıza şampiyonluklar kazanması için ilham verecek bir salon oluşturmak istiyoruz."

Adelson ve Dumont aileleri, Aralık 2023'te Mark Cuban'ın çoğunluk hisselerini satın almıştı. Bu değişimin ardından takımın NBA nezdindeki yönetici temsilciliğini Cuban'dan devralan Patrick Dumont, Luka Doncic ile Anthony Davis'in takas edildiği anlaşmaya da onay vermişti.

Cuban'ın kulüpte hâlâ yüzde 27 hissesi bulunuyor. 2023'teki satış anlaşması, Dumont ailesine Cuban'dan yüzde 20'lik ek payı, o dönem belirlenen 3.5 milyar dolarlık kulüp değerlemesi üzerinden satın alma hakkı tanıyor.

Dumont, bu seçeneği zaman içinde değerlendirmeyi planladıklarını belirtirken Cuban hakkında da konuştu:

"Mark'ı seviyorum. Uzun zamandır ailemizin çok iyi bir dostu. Mavericks'e büyük bir tutkuyla bağlı ve şu anda hayal kırıklığı yaşıyor. Buna saygı duyuyorum."

"Umarım onu gururlandırırız. Amacım, takımın başarısıyla bütün Mavericks taraftarlarını gururlandırmak ve şampiyonluk kazanmak."

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