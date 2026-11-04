Beşiktaş'ta Italiano'nun Celtic şifreleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Celtic sınavında futbolcularına uyarıda bulunurken özellikle 5 önemli noktaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Celtic'in temposuna teslim olmamalı
Celtic Park'ın atmosferiyle birlikte başlayacak baskıya karşı savunmada panik yapmamalıyız. Özellikle maçın ilk dakikalarında gereksiz top kayıplarından kaçınılmalı, orta saha ile savunma arasındaki mesafeyi kısa tutmalıyız. Celtic'in ön alan baskısını uzun ve bilinçli paslarla aşmamız gerek.
Kanat organizasyonlarına dikkat etmeli
Celtin'in hücumlarında kanatları kullanması ve ceza sahasına yaptığı ortalar önemli bir tehdit oluşturabilir. Bekler aynı anda hücuma çıkmamalı. Kanat oyuncuları savunmaya mutlaka yardım etmeli. Stoperler hava toplarında ve ikinci toplarda çok daha dikkatli olmalı. Özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında yediğimiz 2 kafa golünü unutmamalıyız.
Orta sahada Ndidi'nin rolü belirleyici
Wilfried Ndidi'nin savunma önündeki pozisyonu çok önemli. Celtic'in merkezden geliştireceği atakları keserken diğer hücum oyuncularının oyun kurmasına da alan açmalı.
Savunma arkasına atılacak toplara dikkat
Savunma çizgimiz kontrolsüz şekilde öne çıkmamalı. Stoperler arasındaki mesafe korunmalı. Celtic'in hızlı hücumcularına karşı geniş alan bırakmamalıyız.
Hücumda sabırlı ama etkili olmalı
Sadece savunma yaparak bu deplasmandan istediğimiz sonucu alamayız. Oh, Olaitan, Cerny ve Trossard, Celtic savunmasının dengesini bozabilir. Özellikle top kazanıldıktan sonra hızlı bir şekilde hücuma çıkmamız önemli.
Celtic Park'ın atmosferiyle birlikte başlayacak baskıya karşı savunmada panik yapmamalıyız. Özellikle maçın ilk dakikalarında gereksiz top kayıplarından kaçınılmalı, orta saha ile savunma arasındaki mesafeyi kısa tutmalıyız. Celtic'in ön alan baskısını uzun ve bilinçli paslarla aşmamız gerek.
Kanat organizasyonlarına dikkat etmeli
Celtin'in hücumlarında kanatları kullanması ve ceza sahasına yaptığı ortalar önemli bir tehdit oluşturabilir. Bekler aynı anda hücuma çıkmamalı. Kanat oyuncuları savunmaya mutlaka yardım etmeli. Stoperler hava toplarında ve ikinci toplarda çok daha dikkatli olmalı. Özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında yediğimiz 2 kafa golünü unutmamalıyız.
Orta sahada Ndidi'nin rolü belirleyici
Wilfried Ndidi'nin savunma önündeki pozisyonu çok önemli. Celtic'in merkezden geliştireceği atakları keserken diğer hücum oyuncularının oyun kurmasına da alan açmalı.
Savunma arkasına atılacak toplara dikkat
Savunma çizgimiz kontrolsüz şekilde öne çıkmamalı. Stoperler arasındaki mesafe korunmalı. Celtic'in hızlı hücumcularına karşı geniş alan bırakmamalıyız.
Hücumda sabırlı ama etkili olmalı
Sadece savunma yaparak bu deplasmandan istediğimiz sonucu alamayız. Oh, Olaitan, Cerny ve Trossard, Celtic savunmasının dengesini bozabilir. Özellikle top kazanıldıktan sonra hızlı bir şekilde hücuma çıkmamız önemli.