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Beşiktaş'ta Italiano'nun Celtic şifreleri!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Celtic deplasmanı öncesinde futbolcularından rakibin baskısına karşı sakin kalmalarını ve savunma disiplininden taviz vermemelerini istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 04 Kasım 2026 08:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2026 08:26
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Italiano'nun Celtic şifreleri!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Celtic sınavında futbolcularına uyarıda bulunurken özellikle 5 önemli noktaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Celtic'in temposuna teslim olmamalı

Celtic Park'ın atmosferiyle birlikte başlayacak baskıya karşı savunmada panik yapmamalıyız. Özellikle maçın ilk dakikalarında gereksiz top kayıplarından kaçınılmalı, orta saha ile savunma arasındaki mesafeyi kısa tutmalıyız. Celtic'in ön alan baskısını uzun ve bilinçli paslarla aşmamız gerek.

Kanat organizasyonlarına dikkat etmeli

Celtin'in hücumlarında kanatları kullanması ve ceza sahasına yaptığı ortalar önemli bir tehdit oluşturabilir. Bekler aynı anda hücuma çıkmamalı. Kanat oyuncuları savunmaya mutlaka yardım etmeli. Stoperler hava toplarında ve ikinci toplarda çok daha dikkatli olmalı. Özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında yediğimiz 2 kafa golünü unutmamalıyız.

Orta sahada Ndidi'nin rolü belirleyici

Wilfried Ndidi'nin savunma önündeki pozisyonu çok önemli. Celtic'in merkezden geliştireceği atakları keserken diğer hücum oyuncularının oyun kurmasına da alan açmalı.

Savunma arkasına atılacak toplara dikkat

Savunma çizgimiz kontrolsüz şekilde öne çıkmamalı. Stoperler arasındaki mesafe korunmalı. Celtic'in hızlı hücumcularına karşı geniş alan bırakmamalıyız.

Hücumda sabırlı ama etkili olmalı

Sadece savunma yaparak bu deplasmandan istediğimiz sonucu alamayız. Oh, Olaitan, Cerny ve Trossard, Celtic savunmasının dengesini bozabilir. Özellikle top kazanıldıktan sonra hızlı bir şekilde hücuma çıkmamız önemli.





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