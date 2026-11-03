Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu açıkladı!

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de mutlu sona ulaşıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'dan boşalan koltuğa Emre Belözoğlu'nu getirdi.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını KAP'a açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe, KAP açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından Emre Belözoğlu paylaşımı yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe: "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!" ifadelerine yer verildi.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Kasımpaşa'dan görüşme izni alan sarı-lacivertli yönetim, bu akşam Belözoğlu ile son kez masaya oturdu. Sarı-lacivertli ekip, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KASIMPAŞA'DAN VEDA AÇIKLAMASI
Kasımpaşa Kulübü, Emre Belözoğlu'na veda etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
CONCEIÇAO'DA ŞARTLAR DEĞİŞTİ
Teknik direktör arayışında yerli ve yabancı isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, ilk tercihini yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullandı ve Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti.
Ancak Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme talebini 2,5 yıla çıkarması ve maaş beklentisini yaklaşık yüzde 60 artırması, görüşmelerde pürüz yarattı.
Sezon sonunda seçime gidecek sarı-lacivertli yönetim, kısa vadeli bir çözüm arayışı nedeniyle Conceição ile görüşmeleri sonlandırdı.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili konuşmuştu.
Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.
KAP AÇIKLAMASI GELDİ
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını KAP'a açıkladı.
KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır. Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."
FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPTI
Fenerbahçe, KAP açıklamasının ardından resmi sosyal medya hesaplarından Emre Belözoğlu paylaşımı yaptı.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe: "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…
Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir.
Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçemizin Teknik Direktörü olarak Çubuklu'nun başarısı için görev başında.
Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur.
Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu!" ifadelerine yer verildi.
1.5 YILLIK SÖZLEŞME
Kasımpaşa'dan görüşme izni alan sarı-lacivertli yönetim, bu akşam Belözoğlu ile son kez masaya oturdu. Sarı-lacivertli ekip, 46 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
KASIMPAŞA'DAN VEDA AÇIKLAMASI
Kasımpaşa Kulübü, Emre Belözoğlu'na veda etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Kulübümüzde görev yaptıkları süre boyunca gösterdikleri emek ve katkılardan dolayı Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz."
46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
CONCEIÇAO'DA ŞARTLAR DEĞİŞTİ
Teknik direktör arayışında yerli ve yabancı isimleri değerlendiren Fenerbahçe yönetimi, ilk tercihini yabancı bir çalıştırıcıdan yana kullandı ve Sergio Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti.
Ancak Portekizli teknik adamın 1,5 yıllık sözleşme talebini 2,5 yıla çıkarması ve maaş beklentisini yaklaşık yüzde 60 artırması, görüşmelerde pürüz yarattı.
Sezon sonunda seçime gidecek sarı-lacivertli yönetim, kısa vadeli bir çözüm arayışı nedeniyle Conceição ile görüşmeleri sonlandırdı.
EMRE BELÖZOĞLU NE DEMİŞTİ?
Emre Belözoğlu, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe ile ilgili konuşmuştu.
Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle ilgili soruya cevap veren Belözoğlu, "Ben Fenerbahçe'nin en zor, mutlu ve hüzünlü dönemlerini yaşamış eski bir sporcusuyum. Fenerbahçe herkesin orada olmak istediği bir yer. Benim için de Fenerbahçe'nin yeri her zaman ayrı olacak. Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'de göreve talip olmayı yakışıksız bir durum olarak görüyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, o göreve layık görülünür. Yöneticiler bir tavır gösterip size inandığını gösterir. O zaman bazı şeyler gelişmelidir. Fenerbahçe her zaman reaksiyonlar verebilecek çok büyük bir takımdır. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten korkarım." ifadelerini kullandı.