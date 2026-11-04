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Demirovic: "Şans bizden yana değildi"

Stuttgart'ın golcü oyuncusu Ermedin Demirovic, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirterek karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 04 Kasım 2026 00:35
Fotoğraf: AA
Demirovic: 'Şans bizden yana değildi'
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddialarıyla adı sarı-kırmızılı takımla anılan Bosna Hersekli futbolcu, Stuttgart'ın mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"

Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şans bizden yana değildi. Genel olarak iyi bir performans sergiledik ama böyle maçlardan puanla ayrılmak için gol önünde soğukkanlı olmak gerekiyor. Birkaç iyi pozisyon yakalamamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Maçı kazanmak istiyorduk. Bugün bunu başaramadık ama yolumuza devam edeceğiz."



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