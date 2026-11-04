Demirovic: 'Şans bizden yana değildi'

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Stuttgart'ta Ermedin Demirovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine geldiği iddialarıyla adı sarı-kırmızılı takımla anılan Bosna Hersekli futbolcu, Stuttgart'ın mağlubiyetinden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"
Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün şans bizden yana değildi. Genel olarak iyi bir performans sergiledik ama böyle maçlardan puanla ayrılmak için gol önünde soğukkanlı olmak gerekiyor. Birkaç iyi pozisyon yakalamamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Maçı kazanmak istiyorduk. Bugün bunu başaramadık ama yolumuza devam edeceğiz."
"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANA DEĞİLDİ"
Karşılaşmada iyi bir performans sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirten Demirovic, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün şans bizden yana değildi. Genel olarak iyi bir performans sergiledik ama böyle maçlardan puanla ayrılmak için gol önünde soğukkanlı olmak gerekiyor. Birkaç iyi pozisyon yakalamamıza rağmen bunları değerlendiremedik. Maçı kazanmak istiyorduk. Bugün bunu başaramadık ama yolumuza devam edeceğiz."
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