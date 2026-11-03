CANLI
45'
Galatasaray
2
VfB Stuttgart
0
CANLI
Shakhtar
0
Sporting CP
0
Bugün
23:00
Barcelona
Aston Villa
Bugün
23:00
Atletico Madrid
Bayern Munih
Bugün
23:00
M. United
Roma
Bugün
23:00
Feyenoord
Inter
Bugün
23:00
Bodo/Glimt
Lille
Bugün
23:00
Villarreal
PSG
Bugün
23:00
LASK
Slovan Bratislava

Galatasaray - Stuttgart maçında gerginlik!

Galatasaray ile Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği maçın 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav arasında gerginlik yaşandı. Hakem Chris Kavanagh, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Kasım 2026 21:30 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2026 21:35
Haber: Sporx.com
Galatasaray - Stuttgart maçında gerginlik!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Galatasaray- Stuttgart karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz ile Chris Führich'in ikili mücadelesinin ardından tansiyon yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Stuttgartlı Deniz Undav'ın pozisyonun devamında Barış Alper'i itmesiyle saha karıştı.



Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh, yaşanan gerginliğin ardından Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.







> Son 24 saatte izlenenlerden...
Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.