Galatasaray - Stuttgart maçında gerginlik!

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan Galatasaray- Stuttgart karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz ile Chris Führich'in ikili mücadelesinin ardından tansiyon yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Stuttgartlı Deniz Undav'ın pozisyonun devamında Barış Alper'i itmesiyle saha karıştı.
Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh, yaşanan gerginliğin ardından Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.
Stuttgartlı Deniz Undav'ın pozisyonun devamında Barış Alper'i itmesiyle saha karıştı.
Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh, yaşanan gerginliğin ardından Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.
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