Sergen Yalçın'ın yeni sisteminde kilit isim: Orkun Kökçü!

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Sergen Yalçın, yeni dönemin kadro ve oyun planı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ay-yıldızlı ekibin başında kendi oyun anlayışını sahaya yansıtmak isteyen Sergen Yalçın, orta sahanın merkezinde Orkun Kökçü'ye özel bir rol vermeyi planlıyor.
ORKUN'U TAKIMIN LİDERİ YAPMAK İSTİYOR
Sergen Yalçın, yeni oluşturacağı sistemde Orkun Kökçü'yü takımın en önemli isimlerinden biri olarak görüyor.
Deneyimli teknik adam, milli takımın hücum organizasyonlarını Orkun'un oyun kurma becerisi ve pas kalitesi üzerine şekillendirmeyi hedefliyor.
Yalçın'ın, yıldız futbolcuyu yalnızca orta sahadaki bir seçenek olarak değil, takımın oyununu yönlendiren kilit isim olarak değerlendirdiği öğrenildi.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle bir süredir gündemde olan Orkun Kökçü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi alan deneyimli çalıştırıcı, yeni dönemde kendisine vermeyi düşündüğü önemli rolü de Orkun'la paylaştı.
ORKUN KÖKÇÜ İYİLEŞİYOR
Gerçekleşen görüşmede Orkun Kökçü'nün, sakatlığının son durumuyla ilgili Sergen Yalçın'a bilgi verdiği belirtildi.
Yıldız futbolcu, milli araya kadar fiziksel olarak iyi durumda olmayı beklediğini iletti.
Sergen Yalçın'ın da Orkun'un tamamen hazır hale gelmesini ve yeni oyun sisteminin merkezindeki rolünü üstlenmesini istediğini, Beşiktaş'tan eski öğrencisine bildirdi.
ORKUN'U TAKIMIN LİDERİ YAPMAK İSTİYOR
Sergen Yalçın, yeni oluşturacağı sistemde Orkun Kökçü'yü takımın en önemli isimlerinden biri olarak görüyor.
Deneyimli teknik adam, milli takımın hücum organizasyonlarını Orkun'un oyun kurma becerisi ve pas kalitesi üzerine şekillendirmeyi hedefliyor.
Yalçın'ın, yıldız futbolcuyu yalnızca orta sahadaki bir seçenek olarak değil, takımın oyununu yönlendiren kilit isim olarak değerlendirdiği öğrenildi.
SERGEN YALÇIN'DAN ÖZEL GÖRÜŞME
Sergen Yalçın, sakatlığı nedeniyle bir süredir gündemde olan Orkun Kökçü ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Milli futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi alan deneyimli çalıştırıcı, yeni dönemde kendisine vermeyi düşündüğü önemli rolü de Orkun'la paylaştı.
ORKUN KÖKÇÜ İYİLEŞİYOR
Gerçekleşen görüşmede Orkun Kökçü'nün, sakatlığının son durumuyla ilgili Sergen Yalçın'a bilgi verdiği belirtildi.
Yıldız futbolcu, milli araya kadar fiziksel olarak iyi durumda olmayı beklediğini iletti.
Sergen Yalçın'ın da Orkun'un tamamen hazır hale gelmesini ve yeni oyun sisteminin merkezindeki rolünü üstlenmesini istediğini, Beşiktaş'tan eski öğrencisine bildirdi.