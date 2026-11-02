Marsilya, Toulouse engelini geçti!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Marsilya ile Toulouse, Orange Velodrome'da karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Amine Harit'in golüyle öne geçti. Marsilya, 25. dakikada Amine Gouiri'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Igor Paixao'nun doğrudan kaleye gönderdiği şut direkten döndü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MARSİLYA ÜST SIRALARA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Marsilya puanını 15'e yükselterek 6. sıraya yerleşti. Toulouse ise 10 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Igor Paixao'nun doğrudan kaleye gönderdiği şut direkten döndü.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
MARSİLYA ÜST SIRALARA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Marsilya puanını 15'e yükselterek 6. sıraya yerleşti. Toulouse ise 10 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.