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Marsilya, Toulouse engelini geçti!

Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Marsilya, sahasında Toulouse'u 2-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Kasım 2026 00:41
Fotoğraf: Imago
Marsilya, Toulouse engelini geçti!
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Fransa Ligue 1'in 9. haftasında Marsilya ile Toulouse, Orange Velodrome'da karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ev sahibi ekip, mücadeleye hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Amine Harit'in golüyle öne geçti. Marsilya, 25. dakikada Amine Gouiri'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Igor Paixao'nun doğrudan kaleye gönderdiği şut direkten döndü.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MARSİLYA ÜST SIRALARA YÜKSELDİ

Bu sonuçla Marsilya puanını 15'e yükselterek 6. sıraya yerleşti. Toulouse ise 10 puanda kaldı ve 11. sırada yer aldı.

 



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