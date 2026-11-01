Sporting Lizbon'da Borges yerine Paulo Fonseca

Sporting Lizbon'da Paulo Fonseca dönemi başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekiz ekibi, teknik direktör Rui Borges ile yollarını ayırdı. Sporting Lizbon, bu gelişmenin ardından Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.
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Sporting, Fonseca için hem Lyon hem de 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı.
İLK MAÇINA LİGDE ÇIKACAK
Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bu maçta Portekiz ekibinin başında B Takımı'nın teknik direktörü Tiago Fernandes'in yer alması bekleniyor. Fonseca'nın da 7 Kasım Cumartesi günü ligde Moreirense ile oynanacak maçta Sporting ile ilk maçına çıkması bekleniyor.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Sporting, Fonseca için hem Lyon hem de 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı.
İLK MAÇINA LİGDE ÇIKACAK
Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bu maçta Portekiz ekibinin başında B Takımı'nın teknik direktörü Tiago Fernandes'in yer alması bekleniyor. Fonseca'nın da 7 Kasım Cumartesi günü ligde Moreirense ile oynanacak maçta Sporting ile ilk maçına çıkması bekleniyor.