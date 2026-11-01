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Sporting Lizbon'da Borges yerine Paulo Fonseca

Sporting, teknik direktör Rui Borges ile yollarını ayırdı. Portekiz ekibi, Borger yerine Paulo Fonseca ile anlaşmaya vardı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Kasım 2026 23:57 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 23:59
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sporting Lizbon'da Borges yerine Paulo Fonseca
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Sporting Lizbon'da Paulo Fonseca dönemi başlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Portekiz ekibi, teknik direktör Rui Borges ile yollarını ayırdı. Sporting Lizbon, bu gelişmenin ardından Paulo Fonseca ile anlaşma sağladı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Sporting, Fonseca için hem Lyon hem de 53 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya vardı.

İLK MAÇINA LİGDE ÇIKACAK

Sporting, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Bu maçta Portekiz ekibinin başında B Takımı'nın teknik direktörü Tiago Fernandes'in yer alması bekleniyor. Fonseca'nın da 7 Kasım Cumartesi günü ligde Moreirense ile oynanacak maçta Sporting ile ilk maçına çıkması bekleniyor.



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