Italiano'dan Orkun ve Poku açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu belirten İtalyan teknik adam, Kasımpaşa'nın savunmadaki performansına dikkat çekerek kendilerini zor bir karşılaşmanın beklediğini ifade etti.
"DEPLASMANDA İYİ SONUÇLAR ALAMADIK"
İtalyan çalıştırıcı, "Çok söyledim daha önce, zor bir rakibe karşı oynayacağız. İşimiz zor bugün. Onlar da son maçlarını kazandılar ve savunmada iyi iş çıkarıyorlar. Zor bir maç bizi bekliyor.
Zor bir lig, işiniz kolay değil. Her takım sert mücadele ediyor buraya geldikten sonra anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamadık, bu da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"ÜST TARAFTAN KOPMAMAMIZ GEREKİYOR"
Başakşehir karşısında aldıkları galibiyeti hatırlatan Italiano, Kasımpaşa karşısında da üç puan hedeflediklerini belirtti.
Tecrübeli teknik adam, "Son maçta kazandık. Başakşehir'e karşı iyi oynadık ve bugün de kazanmak istiyoruz. Üst tarafta kalmamız gerekiyor, kopmamamız gerekiyor. Üst taraftaki takımlar kazanıyor, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor." dedi.
ORKUN KÖKÇÜ VE ERNEST POKU AÇIKLAMASI
Vincenzo Italiano, Ernest Poku'nun hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Hollandalı futbolcunun Celtic karşılaşmasında takıma dönebileceğini düşündüğünü belirten Italiano, Orkun Kökçü'nün de henüz yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.
İtalyan teknik adam, iki futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ernest Poku hasta, o yüzden aramızda yok. Ama Celtic maçında kendisini görebileceğimizi düşünüyorum.
Orkun da yüzde yüzünde değil. Gereksiz risk almak istemedik. Yüzde yüz olduğunda aramızda olacak. Umarım Celtic maçından sonra aramıza katılır. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahada onun kalitesine ihtiyacımız var."
"DEPLASMANDA İYİ SONUÇLAR ALAMADIK"
İtalyan çalıştırıcı, "Çok söyledim daha önce, zor bir rakibe karşı oynayacağız. İşimiz zor bugün. Onlar da son maçlarını kazandılar ve savunmada iyi iş çıkarıyorlar. Zor bir maç bizi bekliyor.
Zor bir lig, işiniz kolay değil. Her takım sert mücadele ediyor buraya geldikten sonra anladım. Deplasmanda iyi sonuçlar alamadık, bu da bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"ÜST TARAFTAN KOPMAMAMIZ GEREKİYOR"
Başakşehir karşısında aldıkları galibiyeti hatırlatan Italiano, Kasımpaşa karşısında da üç puan hedeflediklerini belirtti.
Tecrübeli teknik adam, "Son maçta kazandık. Başakşehir'e karşı iyi oynadık ve bugün de kazanmak istiyoruz. Üst tarafta kalmamız gerekiyor, kopmamamız gerekiyor. Üst taraftaki takımlar kazanıyor, bizim de aynısını yapmamız gerekiyor." dedi.
ORKUN KÖKÇÜ VE ERNEST POKU AÇIKLAMASI
Vincenzo Italiano, Ernest Poku'nun hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı. Hollandalı futbolcunun Celtic karşılaşmasında takıma dönebileceğini düşündüğünü belirten Italiano, Orkun Kökçü'nün de henüz yüzde 100 hazır olmadığını söyledi.
İtalyan teknik adam, iki futbolcunun durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Ernest Poku hasta, o yüzden aramızda yok. Ama Celtic maçında kendisini görebileceğimizi düşünüyorum.
Orkun da yüzde yüzünde değil. Gereksiz risk almak istemedik. Yüzde yüz olduğunda aramızda olacak. Umarım Celtic maçından sonra aramıza katılır. Bizim için çok önemli bir oyuncu ve sahada onun kalitesine ihtiyacımız var."