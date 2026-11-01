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Trabzonspor'un borcu açıklandı!

Trabzonspor'un güncel borcu 2 milyar 951 milyon TL olarak açıklandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 13:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Trabzonspor'un borcu açıklandı!
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Trabzonspor Kulübü'nün olağan mali genel kurulunda bordo-mavili kulübün mali durumuna ilişkin net borç tutarı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün açıkladığı verilere göre 31 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla net borç, 2 milyar 951 milyon 474 bin 836 lira olarak kayıtlara geçti.

Genel Kurulda konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ise şunları söyledi:

"3-4 yıllık planlama dememize rağmen değişim yapma durumunda kaldık. Başarılı bir geçiş süreci yarattık. Değerli hocamız ve futbolcularımıza teşekkür ediyorum.

Çok büyük mücadele verdiler. Benim ve onlar için stresli bir dönemli. Hızlı ve iyi bir geçiş yaptık. Şu an iyi gidiyoruz. İyi gitmenin dışında artık Türkiye değil dünya Trabzonspor'u konuşuyor.

Sattığımız ve getirdiğimiz oyuncuları konuşuyor. Bu şehir isterse kimileri getirebileceğini gösterdi. Futbolcular Trabzon'a gelir ve çok mutlu olur. Her yerde Trabzonspor'u anlatıyorlar."



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