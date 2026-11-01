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Fenerbahçe'de Kojo Oppong şoku!

Fenerbahçe'nin Göztepe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Kojo Oppong'un durumuyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2026 10:39
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Kojo Oppong şoku!
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Trendyol Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'ye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşması öncesinde Kojo Oppong'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göztepe mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan 22 yaşındaki Ganalı stoperin sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

OPPONG SAKATLANARAK OYUNDAN ÇIKTI!

Nathan Ake'nin yokluğunda Göztepe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Kojo Oppong, mücadelenin 84. dakikasında sakatlığı nedeniyle yerini Yiğit Efe Demir'e bıraktı.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Dirk Kuyt, genç futbolcunun oyundan çıkma nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Bir ağrı hissetti ve çıkmak istediğine dair bir işaret yaptı."

OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ İDDİASI!

Göztepe karşılaşmasının ardından stadyumdan sekerek ayrıldığı belirtilen Kojo Oppong'un sakatlığıyla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

HT Spor'un haberine göre, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu söylentiler arasında...

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAMASI BEKLENMİYOR!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmada Kojo Oppong'un forma giymesinin beklenmediği belirtildi.

Sarı-lacivertli ekibin, Liverpool karşısında savunmanın merkezinde Milan Skriniar ve Yiğit Efe Demir ikilisiyle sahaya çıkabileceği ifade edildi.

Oppong'un sakatlığına ilişkin henüz resmi bir teşhis veya sahalardan uzak kalacağı süre açıklanmadı.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edeceği müsabaka 4 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.



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