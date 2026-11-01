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Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk! Liverpool maçında 8 yıllık tehlike

Fenerbahçe, Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe'ye üst üste mağlup olarak yaklaşık 4 yıl sonra bir ilki yaşadı. Sarı-lacivertliler, Liverpool'a da kaybetmesi halinde 8 yıl sonra ilk kez üst üste 3 resmi maçtan yenilgiyle ayrılacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Kasım 2026 11:05
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 4 yıl sonra bir ilk! Liverpool maçında 8 yıllık tehlike
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe'ye üst üste 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıl sonra dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekip, ligde 2022-2023 sezonundan bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

4 YIL SONRA İLK KEZ

Fenerbahçe, Süper Lig'de son olarak Jorge Jesus yönetiminde üst üste iki mağlubiyet yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler, 12 Kasım 2022'de Giresunspor'a 2-1, 24 Aralık 2022'de ise Trabzonspor'a 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe karşısında aldığı yenilgilerle yaklaşık 4 yıl sonra aynı tabloyla karşılaştı.

LIVERPOOL MAÇINDA 8 YILLIK TEHLİKE!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü sahasında Liverpool'u konuk edecek Fenerbahçe, İngiliz ekibine de mağlup olması halinde yaklaşık 8 yıl sonra ilk kez üst üste 3 resmi maçını kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, son olarak Ağustos-Eylül 2018 döneminde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kayserispor'a peş peşe mağlup olmuştu.

Fenerbahçe, Liverpool karşısında da sahadan yenilgiyle ayrılması durumunda bir başka olumsuz istatistiği tekrarlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, böyle bir sonucun ardından Şubat 2022'den bu yana ilk kez 6 resmi maçlık bir süreçte 4 mağlubiyet yaşamış olacak.



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