Fenerbahçe'de tarihi kötü seri!

Trendyol Süper Lig'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, bu sezonki dördüncü yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla lig tarihinde dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SADECE İKİ SEZONDA DAHA FAZLA MAĞLUP OLDU
Fenerbahçe, lig tarihinde sezonun bu aşamaları itibarıyla dördüncü mağlubiyetinden daha fazlasını yalnızca iki sezonda yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 2018/19 ve 1979/80 sezonlarında aynı döneme kadar 5'er kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Göztepe yenilgisiyle birlikte bu sezon dördüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe, söz konusu istatistikte kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Fenerbahçe, lig tarihinde sezonun bu aşamaları itibarıyla dördüncü mağlubiyetinden daha fazlasını yalnızca iki sezonda yaşadı.
Sarı-lacivertliler, 2018/19 ve 1979/80 sezonlarında aynı döneme kadar 5'er kez sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı.
Göztepe yenilgisiyle birlikte bu sezon dördüncü mağlubiyetini alan Fenerbahçe, söz konusu istatistikte kulüp tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.