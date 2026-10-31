Göztepe'den 53 yıl sonra bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe, tarihi bir başarıya imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İstanbul deplasmanında çıktığı son iki Süper Lig maçında önce Eyüpspor'u 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, aynı sezon içerisinde bu şehirde üst üste iki galibiyet elde etti.
SON KEZ 1972-1973 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI
Göztepe, İstanbul deplasmanlarında aynı sezonda üst üste iki Süper Lig galibiyeti aldığı son seriyi Ekim 1972 ile Şubat 1973 tarihleri arasında yakalamıştı.
İzmir temsilcisi, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle 53 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.
SON KEZ 1972-1973 SEZONUNDA YAŞANMIŞTI
Göztepe, İstanbul deplasmanlarında aynı sezonda üst üste iki Süper Lig galibiyeti aldığı son seriyi Ekim 1972 ile Şubat 1973 tarihleri arasında yakalamıştı.
İzmir temsilcisi, Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetle 53 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı.