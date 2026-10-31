Atletico Madrid, Levante'yi deplasmanda devirdi!

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Levante, sahasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Atletico Madrid'i konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı konuk ekip Atletico Madrid, 2-0'lık skorla kazandı.
GRIMALDO PERDEYİ AÇTI!
Mücadelenin 36. dakikasında Atletico Madrid öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Alejandro Grimaldo, meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarı Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GIULIANO SIMEONE FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Karşılaşmanın 62. dakikasında Alex Baena'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Giuliano Simeone, yerden sol köşeye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİDERLİĞE YÜKSELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla La Liga'da liderlik koltuğuna yerleşti.
Ev sahibi Levante ise 10 puanla 16. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK
Atletico Madrid, La Liga'nın 12. haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Levante ise deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
GRIMALDO PERDEYİ AÇTI!
Mücadelenin 36. dakikasında Atletico Madrid öne geçti. Ceza sahası içinde boşta kalan topa vuran Alejandro Grimaldo, meşin yuvarlağı üst direğin hemen altından ağlara göndererek takımını 1-0 öne taşıdı.
İlk yarı Atletico Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
GIULIANO SIMEONE FARKI İKİYE ÇIKARDI!
Karşılaşmanın 62. dakikasında Alex Baena'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Giuliano Simeone, yerden sol köşeye yaptığı vuruşla farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid, deplasmandan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ LİDERLİĞE YÜKSELDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla La Liga'da liderlik koltuğuna yerleşti.
Ev sahibi Levante ise 10 puanla 16. sırada kaldı.
GELECEK HAFTA BARCELONA'YI AĞIRLAYACAK
Atletico Madrid, La Liga'nın 12. haftasında sahasında Barcelona'yı konuk edecek.
Levante ise deplasmanda Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.