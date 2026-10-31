Dün
BİTTİ
Konyaspor
0
Galatasaray
4
Dün
BİTTİ
Esenler Erokspor
3
Keçiörengücü
2
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Espanyol
1
Dün
BİTTİ
Le Havre
1
PSG
5
Dün
BİTTİ
Nice
5
Rennes
2
CANLI
90'
Lille
1
Lens
0
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı!

Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını onadı. Abdülkerim Bardakcı'nın cezasının ertelenme talebi de reddedildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 23:39 | Son Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2026 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Abdülkerim Bardakcı'nın cezası onandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Tahkim Kurulu, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'nın Fenerbahçe derbisinin ardından aldığı 2 maçlık cezanın onandığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, cezanın ertelenme talebinin de reddedildiği belirtildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

"Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın ve Antrenörü Serhat Doğan'ın PFDK'nın 29.10.2026 tarih ve E.2026-2027/748 – K.2026-2027/861 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray A.Ş.'nin Futbolcusu Abdülkerim Bardakçı'nın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a 35/4. ve 12. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 67.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 50.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

- Galatasaray A.Ş.'nin Antrenörü Serhat Doğan'ın rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c maddesi uyarınca 21 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir."



Tümü
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.