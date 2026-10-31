Harry Kane: 'Mourinho sözünü tuttu'

Bayern Münih ile Ballon d'Or ödülü kazanan Harry Kane, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mourinho ile Tottenham'da birlikte çalışan Kane, Portekizli teknik adam ile 2019 yılında yaptığı konuşmayı açıkladı.
Kane, "Tottenham'da Jose Mourinho ile yaptığım konuşmayı çok iyi hatırlıyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi seviyesine ulaşmak istediğimi söylediğimde buna büyük ilgi göstermişti. Mourinho bana bunu başarmamda yardımcı olabileceğini söylemişti ve başardı da." dedi.
İngiliz yıldız, "Mourinho, oyunumu bambaşka bir seviyeye taşıdı." sözlerini sarf etti.
Kane, "Tottenham'da Jose Mourinho ile yaptığım konuşmayı çok iyi hatırlıyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi seviyesine ulaşmak istediğimi söylediğimde buna büyük ilgi göstermişti. Mourinho bana bunu başarmamda yardımcı olabileceğini söylemişti ve başardı da." dedi.
İngiliz yıldız, "Mourinho, oyunumu bambaşka bir seviyeye taşıdı." sözlerini sarf etti.