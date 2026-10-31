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MotoGP'de Malezya sprintinin kazananı Pedro Acosta

MotoGP Malezya Grand Prix'sinde sprint yarışını Pedro Acosta kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ekim 2026 12:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MotoGP'de Malezya sprintinin kazananı Pedro Acosta
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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 19. etabı olan Malezya Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull KTM takımının İspanyol pilotu Pedro Acosta kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sepang kentindeki 5,54 kilometrelik Sepang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen sprint yarışında, 20:04.098'lik derecesiyle Acosta birinci sırayı aldı.

Ducati Lenovo takımından İspanyol Marc Marquez, liderin 0.578 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi ise 1.310 saniye farkla üçüncü sırada bitirdi.

Endonezya Grand Prix'sinde geçirdiği kaza sonrası omzundan sakatlanan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu sezonu kapatmıştı.

Malezya Grand Prix'sinin 20 turluk yarışına 1 Kasım Pazar günü (TSİ) 10.00'da start verilecek.



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