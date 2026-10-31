Galatasaray'da Wilfried Singo sevinci yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fildişili savunma oyuncusu, Konyaspor ile oynanan maçta bu sezon ilk kez 11'de yer aldı. Konyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Singo, 90 dakika sahada kaldı.
25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor deplasmanındaki performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı. Singo, sağlıklı kaldığı sürece kadro içerisinde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi.
MAÇ SONU SAKATLIK YANITI
Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.
25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor deplasmanındaki performansıyla teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı. Singo, sağlıklı kaldığı sürece kadro içerisinde ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi.
MAÇ SONU SAKATLIK YANITI
Singo, "Sakatlığını tamamen atlattı mı, bundan sonra nasıl bir Singo izleyeceğiz?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Sakatlık süreci zordu, uzun çalışmalar gerektirdi. Şimdi iyi bir şekilde oynamayı umuyordum." yanıtını verdi.