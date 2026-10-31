Chibuike Nwaiwu'ya İngiltere'den kanca!

Trabzonspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Chibuike Nwaiwu, Avrupa kulüplerinin transfer listesine girmeyi başardı. Bordo-mavili takımın savunmasında önemli bir rol üstlenen Nijeryalı futbolcuya İngiltere Premier Lig'den ilgi olduğu belirtiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz basınında yer alan haberlere göre Fulham, 23 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Londra temsilcisinin, ocak transfer döneminde Trabzonspor'un kapısını çalarak genç savunmacı için resmi teklif sunmayı değerlendirdiği ileri sürüldü.
CRYSTAL PALACE DA DEVREDE
Nwaiwu için ilgi gösteren kulüpler arasında Crystal Palace'ın da bulunduğu iddia edildi. Premier Lig ekibinin, Nijeryalı futbolcunun performansını ve Trabzonspor'daki gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.
İki İngiliz kulübünün ilgisi, ara transfer dönemi öncesinde Nwaiwu'nun geleceğine ilişkin beklentileri artırdı. Özellikle genç yaşına rağmen savunmadaki performansıyla öne çıkan futbolcunun, Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyme ihtimali gündeme geldi.
TRABZONSPOR'UN TAVRI MERAK KONUSU
Bordo-mavili yönetimin, takımın savunma yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Nwaiwu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısındaki hedefleri doğrultusunda kadrosunun önemli isimlerini korumak istemesi beklenirken, Premier Lig'den gelebilecek tekliflerin transfer sürecinin seyrini belirleyebileceği değerlendiriliyor.
Ocak ayı yaklaşırken Nwaiwu'ya yönelik ilginin artması bekleniyor. Fulham'ın olası teklifi ve Crystal Palace'ın takibi, Nijeryalı stoperin ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceğine işaret ediyor.
CRYSTAL PALACE DA DEVREDE
Nwaiwu için ilgi gösteren kulüpler arasında Crystal Palace'ın da bulunduğu iddia edildi. Premier Lig ekibinin, Nijeryalı futbolcunun performansını ve Trabzonspor'daki gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.
İki İngiliz kulübünün ilgisi, ara transfer dönemi öncesinde Nwaiwu'nun geleceğine ilişkin beklentileri artırdı. Özellikle genç yaşına rağmen savunmadaki performansıyla öne çıkan futbolcunun, Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giyme ihtimali gündeme geldi.
TRABZONSPOR'UN TAVRI MERAK KONUSU
Bordo-mavili yönetimin, takımın savunma yapılanmasında önemli bir yere sahip olan Nwaiwu için nasıl bir karar vereceği merak ediliyor. Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısındaki hedefleri doğrultusunda kadrosunun önemli isimlerini korumak istemesi beklenirken, Premier Lig'den gelebilecek tekliflerin transfer sürecinin seyrini belirleyebileceği değerlendiriliyor.
Ocak ayı yaklaşırken Nwaiwu'ya yönelik ilginin artması bekleniyor. Fulham'ın olası teklifi ve Crystal Palace'ın takibi, Nijeryalı stoperin ara transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceğine işaret ediyor.