Başakşehir ile Samsunspor 9. randevuda

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü Samsunspor'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.
- İki takım arasında 9. randevu
İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.
Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.
- İki takım arasında 9. randevu
İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.