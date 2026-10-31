Vincenzo Italiano'nun puan kaybına tahammülü yok

Bu sezon dış saha performansında istikrar yakalamakta zorlanan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 1 Kasım Pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçıyla birlikte bu kötü tabloyu tersine çevirmeyi amaçlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deplasmanda bu sezon ligde oynadığı 4 maçın üçünden boynu bükük ayrılan, Alanyaspor, Amed SK ve son olarak da Trabzonspor'a yenilen siyah beyazlılar, sadece Fenerbahçe derbisinden 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
YENİ KAYIP İSTEMİYOR
Bu sıkıntıya çare bulmak için çalışan Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta, İtalyan teknik adamın yarışta deplasmanda yaşanacak yeni bir kayba tahammülü olmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda, özellikle deplasman maçlarında kaybedilen enerjiyi ve motivasyonu geri kazanmaya odaklanıldı.
Kasımpaşa karşısında sahaya yüksek bir enerji yansıtarak kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, kazanacağı 3 puanla taraftarından hem özür dilemeyi hem de şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.
YENİ KAYIP İSTEMİYOR
Bu sıkıntıya çare bulmak için çalışan Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma içerisine girdiği öğrenildi. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş'ta, İtalyan teknik adamın yarışta deplasmanda yaşanacak yeni bir kayba tahammülü olmadığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta, Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanlarda, özellikle deplasman maçlarında kaybedilen enerjiyi ve motivasyonu geri kazanmaya odaklanıldı.
Kasımpaşa karşısında sahaya yüksek bir enerji yansıtarak kötü gidişata son vermek isteyen Beşiktaş, kazanacağı 3 puanla taraftarından hem özür dilemeyi hem de şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeyi amaçlıyor.