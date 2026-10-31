Beşiktaş'ta Willock şartı: Tek haneli bonservis

Beşiktaş'ta milli ara döneminde başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen devre arasında yapılacak transfer hamlelerini masaya yatıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ZİRVENİN GÜNDEMİ ORTA SAHA TRANSFERİ
Zirvenin bir numaralı gündemi ise orta sahaya düşünülen takviye olacak.
Siyah-beyazlılarda Joe Willock, listenin başında yer alıyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 20 MİLYON İSTEDİLER
Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willock için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro talep etmişti.
TEK HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ
İngiliz ekibi, rakamı tek haneli rakamlara düşürürse 27 yaşındaki futbolcu Ocak ayında kadroya katılacak. Yönetim, aksi bir durumda Willock'la gelecek sezon için söz kesmeyi planlıyor.
ALTERNATİF PLAN RASKIN
İki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferine ağırlık verilecek.
Zirvenin bir numaralı gündemi ise orta sahaya düşünülen takviye olacak.
Siyah-beyazlılarda Joe Willock, listenin başında yer alıyor.
YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 20 MİLYON İSTEDİLER
Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willock için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro talep etmişti.
TEK HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ
İngiliz ekibi, rakamı tek haneli rakamlara düşürürse 27 yaşındaki futbolcu Ocak ayında kadroya katılacak. Yönetim, aksi bir durumda Willock'la gelecek sezon için söz kesmeyi planlıyor.
ALTERNATİF PLAN RASKIN
İki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferine ağırlık verilecek.