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Beşiktaş'ta Willock şartı: Tek haneli bonservis

Beşiktaş, Newcastle United'ın istediği bonservisi tek haneye düşürmesi halinde Joe Willock'u ocak ayında kadrosuna katacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 31 Ekim 2026 09:29
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Willock şartı: Tek haneli bonservis
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Joe Willock
Joe Willock
Newcastle
Beşiktaş'ta milli ara döneminde başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, futbol A.Ş. yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen devre arasında yapılacak transfer hamlelerini masaya yatıracak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ZİRVENİN GÜNDEMİ ORTA SAHA TRANSFERİ

Zirvenin bir numaralı gündemi ise orta sahaya düşünülen takviye olacak.

Siyah-beyazlılarda Joe Willock, listenin başında yer alıyor.

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE 20 MİLYON İSTEDİLER

Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willock için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro talep etmişti.

TEK HANELİ BONSERVİS BEKLENTİSİ

İngiliz ekibi, rakamı tek haneli rakamlara düşürürse 27 yaşındaki futbolcu Ocak ayında kadroya katılacak. Yönetim, aksi bir durumda Willock'la gelecek sezon için söz kesmeyi planlıyor.

ALTERNATİF PLAN RASKIN

İki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferine ağırlık verilecek.



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