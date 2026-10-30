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Afrika Uluslar Kupası iki yılda bir yapılmaya devam edecek

CAF, Afrika Uluslar Kupası'nın dört yılda bir düzenlenmesi kararından vazgeçerek turnuvanın iki yılda bir yapılmaya devam edeceğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 16:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Afrika Uluslar Kupası iki yılda bir yapılmaya devam edecek
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Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), daha önce dört yılda bir düzenlenmesine yönelik karar alınan Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir yapılmaya devam edeceğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CAF Başkanı Patrice Motsepe, konfederasyonun internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, kararın 54 üye federasyonun çıkarlarını korumak ve Afrika futbolunun gelişimini desteklemek amacıyla alındığını belirtti.

Motsepe, "Bu kararı alırken turnuvanın küresel ölçekte rekabet edebilecek ve futbolun gelişimine önemli katkılar sağlayabilecek düzeye ulaşmasının birkaç yıl süreceğini göz önünde bulundurduk." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı Afrika Uluslar Kupası, daha sonra 2028, 2031 ve 2033 yıllarında düzenlenecek.



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