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Fenerbahçe'den Dirk Kuyt ve teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, Dirk Kuyt'ın milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu üstleneceğini açıkladı. Yeni teknik direktörün belirlenmesi için de komite kuruldu.

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calendar 30 Ekim 2026 16:34 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2026 16:40
Fenerbahçe'den Dirk Kuyt ve teknik direktör açıklaması!
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Fenerbahçe Kulübü, teknik yapılanmaya ilişkin yönetim kurulu toplantısının ardından resmi açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın üstleneceğini duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, yeni teknik direktörün belirlenmesine yönelik çalışmaların yönetim kurulu tarafından oluşturulan komite tarafından yürütüleceği ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verildiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar Futbol A Takımımızın teknik sorumluluğunun Dirk Kuyt tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Yeni teknik direktörümüzün belirlenmesine yönelik çalışmaların, Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan komite tarafından yürütülmesine ve sürecin hızla ilerletilmesine karar verilmiştir."

"Fenerbahçe'mizin en büyük gücü, her koşulda yanında duran büyük taraftarıdır. Armamıza gönülden bağlı milyonların inancı ve desteği, sahadaki mücadelemizin en büyük dayanağıdır.

Şimdi omuz omuza durma, futbolcularımıza ve teknik heyetimize sahip çıkma zamanıdır. Tribünlerden yükselen her ses, verilen her destek bu mücadelede büyük önem taşımaktadır.

Büyük taraftarımızla birlikte, Fenerbahçe'mizi hak ettiği başarılara taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu inançla, Büyük Fenerbahçe Taraftarımızı yarınki karşılaşmada takımımızın yanında olmaya ve desteğini tribünlerden güçlü bir şekilde hissettirmeye davet ediyoruz."



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