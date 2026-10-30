Napoli'den Lukaku itirafı: 'Şanslıydık, onu sattık!'

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, "Colpi da Maestro" YouTube kanalına verdiği röportajda kulübün transfer politikası ve teknik direktör değişimleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Manna, Napoli'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecine de değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı golcünün transferinin kolay olmadığını belirten Manna, yüksek maaş yükü ve transfer piyasasındaki koşullar nedeniyle karmaşık bir süreç yaşadıklarını söyledi.
"LUKAKU'YU SATABİLECEK BİRİNİ BULDUK"
"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."
Kendi kariyer yolculuğu ve yöneticilik anlayışı hakkında da konuşan Manna, Juventus döneminde edindiği deneyimlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Genç futbolcularla çalışmanın önemine dikkat çeken sportif direktör, Juventus Next Gen projesinde elde edilen başarının A takıma da önemli bir zihniyet kazandırdığını ifade etti.
Napoli'deki teknik direktör değişimine de değinen Manna, Antonio Conte ile unutulmaz bir şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı. Yeni dönemde takımın başına geçen Massimiliano Allegri'nin tecrübesi ve kazanma hırsıyla kulübe önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
LUKAKU FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA
Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı. Maçlara çoğunlukla yedek kulübesinden başlayan Belçikalı santrfor, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist üretti.
Toplam 420 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar beklentileri karşılamakta zorlandı.
Lukaku'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde şampiyonluk şartı da bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde Belçikalı golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Şampiyonluk gelmemesi durumunda ise Lukaku'nun sözleşmesi yaz döneminde sona erecek.
Manna, Napoli'den ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku'nun ayrılık sürecine de değindi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Belçikalı golcünün transferinin kolay olmadığını belirten Manna, yüksek maaş yükü ve transfer piyasasındaki koşullar nedeniyle karmaşık bir süreç yaşadıklarını söyledi.
"LUKAKU'YU SATABİLECEK BİRİNİ BULDUK"
"Lukaku'yu aldığımızda Chelsea ile karmaşık bir anlaşmayla üç yıllık sözleşme imzalamıştık. Ancak işler hiçbir zaman öngördüğünüz gibi gitmiyor; önemli bir maaş yükünü yönetmemiz gerekiyordu ve ardından Hojlund yatırımı yapmıştık. Satış süreci beklediğimiz gibi gitmedi ancak karmaşık bir transfer piyasasında onu alabilecek birini bulmayı başarmak... Şanslıydık diyebiliriz. Kendisine yine de en iyisini diliyorum, bizimle Scudetto kazandı ve bize gerçekten çok şey verdi."
Kendi kariyer yolculuğu ve yöneticilik anlayışı hakkında da konuşan Manna, Juventus döneminde edindiği deneyimlerin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
Genç futbolcularla çalışmanın önemine dikkat çeken sportif direktör, Juventus Next Gen projesinde elde edilen başarının A takıma da önemli bir zihniyet kazandırdığını ifade etti.
Napoli'deki teknik direktör değişimine de değinen Manna, Antonio Conte ile unutulmaz bir şampiyonluk yaşadıklarını hatırlattı. Yeni dönemde takımın başına geçen Massimiliano Allegri'nin tecrübesi ve kazanma hırsıyla kulübe önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.
LUKAKU FENERBAHÇE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA
Napoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla bu sezon 13 karşılaşmada görev yaptı. Maçlara çoğunlukla yedek kulübesinden başlayan Belçikalı santrfor, bu mücadelelerde 1 gol ve 1 asist üretti.
Toplam 420 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar beklentileri karşılamakta zorlandı.
Lukaku'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinde şampiyonluk şartı da bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerin Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlaması halinde Belçikalı golcünün sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak. Şampiyonluk gelmemesi durumunda ise Lukaku'nun sözleşmesi yaz döneminde sona erecek.