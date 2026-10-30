NBA muhabiri Chris Haynes, Phoenix Suns'ın sezon başındaki sorunlarının soyunma odasında da konuşulmaya başladığını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Haynes, özellikle hücumu yönlendirecek ve oyunculara doğru pozisyonları hazırlayacak bir oyun kurucunun eksikliğine dikkat çekti:
"Bazı telefon görüşmeleri yaptım, etrafa sordum. Öğrendiğim şey, soyunma odasında giderek artan bir rahatsızlık olduğu.
Phoenix'in ilk beşindeki dış oyuncuları değerlendiren Haynes, sorumluluğun birden fazla isim arasında paylaşılmasının henüz istenen sonucu vermediğini belirtti:
"Dış rotasyonda Devin Booker, Jalen Green ve Brooks ile başlıyorlar.
Bu durumda herkese pozisyon hazırlayabilecek, her şeyi düzene sokabilecek gerçek anlamda geleneksel bir oyun kurucunuz olmuyor."
Haynes, Suns'ın şu aşamada bu eksikliği gidermek için bir hamle yapıp yapmayacağını bilmediğini söyledi:
"Phoenix Suns, takım asistlerinde şu anda ligin alt yarısında bulunuyor.
Şu an bunu çözmek için bir girişimde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum.
Umutları, bu rolü birkaç oyuncu arasında paylaşarak yerine getirebilmek. Ancak şu an için bunun gerçekleştiği pek görünmüyor. Bakacağız."
Booker ve Green, bireysel olarak hücum yaratabilse de temel görevi takım arkadaşlarını oyuna dahil etmek olan geleneksel bir oyun kurucu profiline sahip değil.
Suns, maç başına 25,3 asistle ligde 19. sırada bulunurken yaklaşık 15 top kaybı yapıyor.
Yüzde 45,6 saha içi isabetiyle oynayan Phoenix, maç başına 87 şut denemesiyle 23., 39,7 saha içi isabetiyle ise 20. sırada yer alıyor.
"Bazı telefon görüşmeleri yaptım, etrafa sordum. Öğrendiğim şey, soyunma odasında giderek artan bir rahatsızlık olduğu.
Phoenix'in ilk beşindeki dış oyuncuları değerlendiren Haynes, sorumluluğun birden fazla isim arasında paylaşılmasının henüz istenen sonucu vermediğini belirtti:
"Dış rotasyonda Devin Booker, Jalen Green ve Brooks ile başlıyorlar.
Bu durumda herkese pozisyon hazırlayabilecek, her şeyi düzene sokabilecek gerçek anlamda geleneksel bir oyun kurucunuz olmuyor."
Haynes, Suns'ın şu aşamada bu eksikliği gidermek için bir hamle yapıp yapmayacağını bilmediğini söyledi:
"Phoenix Suns, takım asistlerinde şu anda ligin alt yarısında bulunuyor.
Şu an bunu çözmek için bir girişimde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum.
Umutları, bu rolü birkaç oyuncu arasında paylaşarak yerine getirebilmek. Ancak şu an için bunun gerçekleştiği pek görünmüyor. Bakacağız."
Booker ve Green, bireysel olarak hücum yaratabilse de temel görevi takım arkadaşlarını oyuna dahil etmek olan geleneksel bir oyun kurucu profiline sahip değil.
Suns, maç başına 25,3 asistle ligde 19. sırada bulunurken yaklaşık 15 top kaybı yapıyor.
Yüzde 45,6 saha içi isabetiyle oynayan Phoenix, maç başına 87 şut denemesiyle 23., 39,7 saha içi isabetiyle ise 20. sırada yer alıyor.