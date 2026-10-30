Bugün
20:00
Konyaspor
Galatasaray
Bugün
20:00
Esenler Erokspor
Keçiörengücü
Bugün
22:30
Elversberg
Mainz 05
Bugün
23:00
Villarreal
Espanyol
Bugün
21:00
Le Havre
PSG
Bugün
21:00
Nice
Rennes
Bugün
23:05
Lille
Lens
04 Kasım
22:30
Kortrijk
KV Mechelen

Suns soyunma odasında oyun kurucu rahatsızlığı

Phoenix Suns oyuncularının, hücumu organize edecek geleneksel bir oyun kurucunun kadroda bulunmamasından giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Suns soyunma odasında oyun kurucu rahatsızlığı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
NBA muhabiri Chris Haynes, Phoenix Suns'ın sezon başındaki sorunlarının soyunma odasında da konuşulmaya başladığını bildirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Haynes, özellikle hücumu yönlendirecek ve oyunculara doğru pozisyonları hazırlayacak bir oyun kurucunun eksikliğine dikkat çekti:

"Bazı telefon görüşmeleri yaptım, etrafa sordum. Öğrendiğim şey, soyunma odasında giderek artan bir rahatsızlık olduğu.

Tümü
Gerçek şu ki bu kadroda hücumu organize edebilecek bir oyun kurucu yok."

Phoenix'in ilk beşindeki dış oyuncuları değerlendiren Haynes, sorumluluğun birden fazla isim arasında paylaşılmasının henüz istenen sonucu vermediğini belirtti:

"Dış rotasyonda Devin Booker, Jalen Green ve Brooks ile başlıyorlar.

Bu durumda herkese pozisyon hazırlayabilecek, her şeyi düzene sokabilecek gerçek anlamda geleneksel bir oyun kurucunuz olmuyor."

Haynes, Suns'ın şu aşamada bu eksikliği gidermek için bir hamle yapıp yapmayacağını bilmediğini söyledi:

"Phoenix Suns, takım asistlerinde şu anda ligin alt yarısında bulunuyor.

Şu an bunu çözmek için bir girişimde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum.

Umutları, bu rolü birkaç oyuncu arasında paylaşarak yerine getirebilmek. Ancak şu an için bunun gerçekleştiği pek görünmüyor. Bakacağız."

Booker ve Green, bireysel olarak hücum yaratabilse de temel görevi takım arkadaşlarını oyuna dahil etmek olan geleneksel bir oyun kurucu profiline sahip değil.

Suns, maç başına 25,3 asistle ligde 19. sırada bulunurken yaklaşık 15 top kaybı yapıyor.

Yüzde 45,6 saha içi isabetiyle oynayan Phoenix, maç başına 87 şut denemesiyle 23., 39,7 saha içi isabetiyle ise 20. sırada yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.