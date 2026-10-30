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Galatasaray'a 74 günlük İstanbul konforu

Galatasaray, Konyaspor deplasmanının ardından 74 gün boyunca İstanbul dışına çıkmadan maçlarını oynayacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ekim 2026 12:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'a 74 günlük İstanbul konforu
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Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Galatasaray nispeten daha rahat bir periyoda girmeye hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıları Süper Lig'de birbirinden önemli maçlar beklerken, Galatasaray İstanbul'dan ayrılmayacak.

Okan Buruk'un öğrencileri 74 gün boyunca maçlarını İstanbul'da yapacak. Konyaspor deplasmanından sonra sarı-kırmızılılar 6 lig maçına da İstanbul'da çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Amedspor maçıyla birlikte İstanbul serüvenine başlayacak. İlk olarak 7 Kasım'da Amedspor RAMS Park'ta konuk edilecek.

OCAK AYINA KADAR SÜRECEK

Ardından Samsunspor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, 30 Kasım'da ise Beşiktaş'a konuk olacak.

4 Aralık'ta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, 12 Aralık'ta yine İstanbul'da Eyüp'ün konuğu olacak.

Bu periyot 19 Aralık'ta RAMS Park'ta oynanacak olan Alanya mücadelesiyle son bulacak ve Galatasaray ocak ayındaki G.Antep FK maçına kadar uçağa binmeyecek.

Cimbom bu süreçte sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK maçı için seyahat edecek. 



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