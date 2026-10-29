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Kasımpaşa, kupada üç golle turladı

Kasımpaşa, Çorluspor'u sahasında 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda 4. tura yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 19:58 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 20:42
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa, kupada üç golle turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kasımpaşa, maçı 3-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 45. dakikada Thiemoko Diarra, 60. dakikada Sercan Deniz ve 82. dakikada Ali Yavuz Kol attı.

Tümü
Çorluspor'un tek golü ise 56. dakikada Yusuf Kaplan'dan geldi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır

Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Sercan Deniz, Ahmet Taha Dağbaşı, Ahmet Salih Arıcı (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Jessen, Atakan Müjde (Dk. 69 Mendes), Emirhan Boz (Dk. 84 Ömer Bayram), Diabate (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Diarra, Rafferty (Dk. 56 Ben Ouanes), Güven Yalçın

Çorluspor 1947: Hüseyin Koç, Asım Efe Işık, Ömer Faruk Aydemir, Sinan Baki Usluer, Ali Eren İyican, Efe Geçim (Dk. 46 Furkan Özyapı), Oğuzhan Yıldırım (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Barış Zeren (Dk. 67 Recai Efe Kaygusuz), Esat Yiğit Alkurt, Volkan Uluğ (Dk. 78 Recep Yemişçi), Yusuf Kaplan (Dk. 67 Ali Han Tunçer)

Goller: Dk. 45 Diarra, Dk. 60 Sercan Deniz, Dk. 82 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 56 Yusuf Kaplan (Çorluspor 1947)

Sarı kartlar: Dk. 20 Atakan Müjde, Dk. 28 Diabate, Dk. 71 Emirhan Boz, Dk. 83 Sercan Deniz (Kasımpaşa), Dk. 43 Esat Yiğit Alkurt, Dk. 76 Sinan Baki Usluer, Dk. 90+2 Asım Efe Işık (Çorluspor 1947)

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