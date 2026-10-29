Kasımpaşa, kupada üç golle turladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Kasımpaşa ile Çorluspor 1947, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kasımpaşa, maçı 3-1 kazandı ve turu geçen taraf oldu.
Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 45. dakikada Thiemoko Diarra, 60. dakikada Sercan Deniz ve 82. dakikada Ali Yavuz Kol attı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Sercan Deniz, Ahmet Taha Dağbaşı, Ahmet Salih Arıcı (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Jessen, Atakan Müjde (Dk. 69 Mendes), Emirhan Boz (Dk. 84 Ömer Bayram), Diabate (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Diarra, Rafferty (Dk. 56 Ben Ouanes), Güven Yalçın
Çorluspor 1947: Hüseyin Koç, Asım Efe Işık, Ömer Faruk Aydemir, Sinan Baki Usluer, Ali Eren İyican, Efe Geçim (Dk. 46 Furkan Özyapı), Oğuzhan Yıldırım (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Barış Zeren (Dk. 67 Recai Efe Kaygusuz), Esat Yiğit Alkurt, Volkan Uluğ (Dk. 78 Recep Yemişçi), Yusuf Kaplan (Dk. 67 Ali Han Tunçer)
Goller: Dk. 45 Diarra, Dk. 60 Sercan Deniz, Dk. 82 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 56 Yusuf Kaplan (Çorluspor 1947)
Sarı kartlar: Dk. 20 Atakan Müjde, Dk. 28 Diabate, Dk. 71 Emirhan Boz, Dk. 83 Sercan Deniz (Kasımpaşa), Dk. 43 Esat Yiğit Alkurt, Dk. 76 Sinan Baki Usluer, Dk. 90+2 Asım Efe Işık (Çorluspor 1947)
Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 45. dakikada Thiemoko Diarra, 60. dakikada Sercan Deniz ve 82. dakikada Ali Yavuz Kol attı.
Çorluspor'un tek golü ise 56. dakikada Yusuf Kaplan'dan geldi.
🚀🚀🚀Ali Yavuz Kol https://t.co/mXYoTlC5Fz
— Sporx (@sporx) October 29, 2026
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Murathan Çomoğlu, Oğuzhan Yazır
Kasımpaşa: Ali Emre Yanar, Sercan Deniz, Ahmet Taha Dağbaşı, Ahmet Salih Arıcı (Dk. 84 Muhammed Emin Bektaş), Jessen, Atakan Müjde (Dk. 69 Mendes), Emirhan Boz (Dk. 84 Ömer Bayram), Diabate (Dk. 68 Ali Yavuz Kol), Diarra, Rafferty (Dk. 56 Ben Ouanes), Güven Yalçın
Çorluspor 1947: Hüseyin Koç, Asım Efe Işık, Ömer Faruk Aydemir, Sinan Baki Usluer, Ali Eren İyican, Efe Geçim (Dk. 46 Furkan Özyapı), Oğuzhan Yıldırım (Dk. 78 Yılmaz Ceylan), Barış Zeren (Dk. 67 Recai Efe Kaygusuz), Esat Yiğit Alkurt, Volkan Uluğ (Dk. 78 Recep Yemişçi), Yusuf Kaplan (Dk. 67 Ali Han Tunçer)
Goller: Dk. 45 Diarra, Dk. 60 Sercan Deniz, Dk. 82 Ali Yavuz Kol (Kasımpaşa), Dk. 56 Yusuf Kaplan (Çorluspor 1947)
Sarı kartlar: Dk. 20 Atakan Müjde, Dk. 28 Diabate, Dk. 71 Emirhan Boz, Dk. 83 Sercan Deniz (Kasımpaşa), Dk. 43 Esat Yiğit Alkurt, Dk. 76 Sinan Baki Usluer, Dk. 90+2 Asım Efe Işık (Çorluspor 1947)