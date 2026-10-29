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Tuba Demir, bronz madalya maçına çıkacak

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda mücadele eden milli güreşçi Tuba Demir, yarı finalde Ukraynalı Nataliia Klivchutska'ya tuşla mağlup oldu. Demir, bronz madalya için mindere çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 15:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tuba Demir, bronz madalya maçına çıkacak
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Kazakistan'da düzenlenen 2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden Tuba Demir, yarı final maçında mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tuba Demir, başkent Astana'daki organizasyonun 6. gününde, yarı finalde Ukraynalı Nataliia Klivchutska ile karşılaştı.

Avrupa üçüncüsü milli güreşçi, Klivchutska'ya 6-0 gerideyken tuşla yenildi.

Büyükler dünya şampiyonalarında ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen Tuba Demir, yarın akşam seansında üçüncülük maçına çıkacak.

Tuba Demir, ikinci turda Özbek Sandugash Djenbaeva'yı 11-2, çeyrek finalde de Hint Ahilya Shatrughn Shinde'yi 9-6 yenmişti.

Öte yandan kadınlar 59 kilo ikinci turunda Kazak Altyn Shagayeva'ya mağlup olan Bediha Gün, rakibinin finale yükselememesi üzerine elendi.

Milli kadın güreşçiler Zeynep Yetgil Kamal (53 kilo) ve Sevim Akbaş (62 kilo) da repesajda İsveçli rakiplerine yenilerek organizasyona veda etti.



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