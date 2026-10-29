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TFF'den açıklama: "Hayal ürünü ve art niyetli"

TFF, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bazı futbolculara ulaşamadığı haberlerini yalanladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ekim 2026 14:16 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2026 14:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den açıklama: 'Hayal ürünü ve art niyetli'
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TFF'den A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile ilgili iddialara cevap geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sergen Yalçın'ın bazı futbolculara ulaşamadığı, bazı futbolcuların deneyimli teknik adamın telefonlarına dönmediği iddia edilmişti. TFF, bu iddiaları yalanladı.

TFF'nin açıklamasında, "Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir." denildi.

TFF'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Dijital yayın mecralarında, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın millî futbolcularımızın bazıları ile iletişime geçmekte zorluk yaşadığına dair iddiaların dile getirildiği görülmektedir.

Bu ve benzeri ifadeler gerçeği yansıtmayan hayal ürünü ve art niyetli spekülasyonlardan ibarettir.

A Millî Takımımızın teknik direktörü ile futbolcularımız arasında iddia edilen türde bir durum yaşanmadığı gibi; tüm millî futbolcularımız, Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kendileriyle yaptığı görüşmeler ve fikir alışverişinden büyük memnuniyet duyduklarını belirtmektedir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak bugün 103. kuruluşunu coşkuyla kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin değeri ve Türk Milletinin ortak paydası A Millî Takımımızın birlik ve beraberliğini hedef alan, göreve yeni başlayan teknik heyetimiz ile futbolcularımız arasındaki bağları daha ilk günden zedelemeye dönük bu tür zararlı söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."



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