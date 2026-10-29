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Galatasaray'ı 9 günde 3 kritik maç bekliyor

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir fikstürden geçen Galatasaray, milli ara öncesinde Konyaspor, Stuttgart ve Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 29 Ekim 2026 11:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ı 9 günde 3 kritik maç bekliyor
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Galatasaray, milli ara öncesinde kritik bir fikstüre girecek. Sarı-kırmızılı ekip, yoğun maç takviminin ardından milli araya kadar üç önemli karşılaşmada mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son milli aranın ardından Süper Lig'de Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Barcelona'ya yenilirken Lille karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte çıktığı 5 maçta 4 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, yalnızca bir kez mağlup oldu.

İLK DURAK KONYA

Galatasaray, yoğun fikstürdeki ilk sınavını Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında verecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 30 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada sarı-kırmızılılar, liderliğini korumayı hedefleyecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE STUTTGART

Sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor maçının ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı ağırlayacak. Galatasaray, 3 Kasım Salı günü oynanacak karşılaşmada Avrupa'daki mücadelesini sürdürecek.

SON SINAV AMED SPORTİF FAALİYETLER

Galatasaray, milli ara öncesindeki son maçında ise 7 Kasım Cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu üç karşılaşmadan alacağı sonuçlarla hem ligdeki konumunu korumayı hem de Avrupa'da yoluna güçlü şekilde devam etmeyi amaçlıyor.  



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