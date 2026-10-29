Nikola Jokic, Denver Nuggets'ın New Orleans Pelicans'ı 104-91 mağlup ettiği maçta kariyerinin 200. triple-double'ını yaptı. Sırp yıldız, Russell Westbrook'un ardından bu sayıya ulaşan ikinci oyuncu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmayı 21 sayı, 13 ribaund ve 10 asistle tamamlayan Jokic, normal sezon kariyerindeki 200. triple-double'ını kaydetti.
Sırp pivot, NBA tarihinde Russell Westbrook'un ardından 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.
Jokic'in, geçtiğimiz sezonun ardından emekli olan Westbrook'u geride bırakarak NBA tarihinin zirvesine çıkması için 10 triple-double daha yapması gerekiyor.
Nuggets'ta Jamal Murray 23 sayı kaydederken Aaron Gordon, 15 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.
Christian Braun 15, Trevon Brazile ise 11 sayı ekledi.
Sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkan Denver, karşılaşmada yalnızca dokuz oyuncu kullandı.
İki takımın cumartesi günü Denver'da oynadığı maçta 23 sayı geriden gelerek kazanan Nuggets, bu kez karşılaşmanın hiçbir bölümünde geriye düşmedi.
İlk yarıda farkı 22 sayıya kadar çıkaran Denver, mücadelenin büyük bölümünde rahat bir üstünlükle oynadı ve Pelicans'a karşı üst üste ikinci galibiyetini aldı.
New Orleans'ta Zion Williamson 25 sayı üretti. Derik Queen, 11 sayı ve 12 ribaund kaydederken Jeremiah Fears da 11 sayı üretti.
Yeni başantrenörü Jamahl Mosley yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan New Orleans, sezonun dördüncü maçını da kaybetti.
Dış şutlarda zorlanan ev sahibi ekip, 30 üçlük denemesinin yalnızca yedisinde isabet bularak yüzde 23,3'te kaldı.
Denver'da Cam Johnson ayak bileği, Alpha Diallo ise el bileği sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Julian Strawther ve Spencer Jones da takımdaki yerlerini alamadı.
Nuggets, cuma günü NBA Cup grup aşamasındaki ilk maçında Phoenix Suns'a konuk olacak.
Pelicans ise perşembe günü Sacramento Kings'i ağırlayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Miami Heat 129-117 Atlanta Hawks
Washington Wizards 111-121 Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets 89-97 Detroit Pistons
Philadelphia 76ers 114-109 Indiana Pacers
Orlando Magic 99-129 Toronto Raptors
New York Knicks 133-127 Chicago Bulls
Houston Rockets 132-100 Milwaukee Bucks
Golden State Warriors 119-114 Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs 117-111 Utah Jazz
Oklahoma City Thunder 96-120 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 103-87 Los Angeles Clippers
Sırp pivot, NBA tarihinde Russell Westbrook'un ardından 200 triple-double'a ulaşan ikinci oyuncu oldu.
Jokic'in, geçtiğimiz sezonun ardından emekli olan Westbrook'u geride bırakarak NBA tarihinin zirvesine çıkması için 10 triple-double daha yapması gerekiyor.
Nuggets'ta Jamal Murray 23 sayı kaydederken Aaron Gordon, 15 sayı ve 11 ribaundla double-double yaptı.
Christian Braun 15, Trevon Brazile ise 11 sayı ekledi.
Sakatlıklar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkan Denver, karşılaşmada yalnızca dokuz oyuncu kullandı.
İki takımın cumartesi günü Denver'da oynadığı maçta 23 sayı geriden gelerek kazanan Nuggets, bu kez karşılaşmanın hiçbir bölümünde geriye düşmedi.
İlk yarıda farkı 22 sayıya kadar çıkaran Denver, mücadelenin büyük bölümünde rahat bir üstünlükle oynadı ve Pelicans'a karşı üst üste ikinci galibiyetini aldı.
New Orleans'ta Zion Williamson 25 sayı üretti. Derik Queen, 11 sayı ve 12 ribaund kaydederken Jeremiah Fears da 11 sayı üretti.
Yeni başantrenörü Jamahl Mosley yönetiminde henüz galibiyetle tanışamayan New Orleans, sezonun dördüncü maçını da kaybetti.
Dış şutlarda zorlanan ev sahibi ekip, 30 üçlük denemesinin yalnızca yedisinde isabet bularak yüzde 23,3'te kaldı.
Denver'da Cam Johnson ayak bileği, Alpha Diallo ise el bileği sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Julian Strawther ve Spencer Jones da takımdaki yerlerini alamadı.
Nuggets, cuma günü NBA Cup grup aşamasındaki ilk maçında Phoenix Suns'a konuk olacak.
Pelicans ise perşembe günü Sacramento Kings'i ağırlayacak.
Gecenin diğer sonuçları:
Miami Heat 129-117 Atlanta Hawks
Washington Wizards 111-121 Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets 89-97 Detroit Pistons
Philadelphia 76ers 114-109 Indiana Pacers
Orlando Magic 99-129 Toronto Raptors
New York Knicks 133-127 Chicago Bulls
Houston Rockets 132-100 Milwaukee Bucks
Golden State Warriors 119-114 Minnesota Timberwolves
San Antonio Spurs 117-111 Utah Jazz
Oklahoma City Thunder 96-120 Dallas Mavericks
Los Angeles Lakers 103-87 Los Angeles Clippers