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TOFAŞ, Polonya'dan galibiyetle döndü

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 23:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ, Polonya'dan galibiyetle döndü
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TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup C Grubu 5. maçında Polonya'nın Slask Wroclaw ekibini deplasmanda 90-74 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılıklı basketlerin kaydedildiği ilk çeyreği Slask Wroclaw, 24-22 önde bitirdi. İkinci periyotta toplam 33 sayı atan TOFAŞ, devreye 55-38 üstün gitti.

İkinci yarıda rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen TOFAŞ, üçüncü çeyreği 70-60, maçı 90-74 kazandı.

TOFAŞ'ta 19 sayıyla oynayan Tre'Shawn Thurman, sahanın en skoreri oldu.

Bu sonuçla Bursa ekibi, gruptaki 4. galibiyetini aldı. Slask Wroclaw ise 4. kez sahadan yenik ayrıldı.



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