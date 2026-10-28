Bologna'dan San Siro'da müthiş geri dönüş!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan ile Bologna karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE San Siro'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bologna, 4-2'lik skorla kazandı.
Bologna, 8. dakikada Samuel Mbangula'nın golüyle öne geçti. Milan, Alphadjo Cisse'nin 14 ve 27. dakikalarda attığı gollerle karşılık vererek ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
BOLOGNA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Konuk ekip, 60. dakikada Davide Bartesaghi'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbangula, Bologna'yı 3-2 öne geçirdi.
86. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Mbangula, hat-trick yaparak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 90+1. dakikası Bologna'nın 4-2 üstünlüğüyle geçildi.
Bu sonucun ardından Milan, 18 puanda kalırken, Bologna ise puanını 11'e yükseltti.
Bologna, 8. dakikada Samuel Mbangula'nın golüyle öne geçti. Milan, Alphadjo Cisse'nin 14 ve 27. dakikalarda attığı gollerle karşılık vererek ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
BOLOGNA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ
Konuk ekip, 60. dakikada Davide Bartesaghi'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbangula, Bologna'yı 3-2 öne geçirdi.
86. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Mbangula, hat-trick yaparak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 90+1. dakikası Bologna'nın 4-2 üstünlüğüyle geçildi.
Bu sonucun ardından Milan, 18 puanda kalırken, Bologna ise puanını 11'e yükseltti.