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Bologna'dan San Siro'da müthiş geri dönüş!

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Milan, sahasında konuk ettiği Bologna'ya, ilk yarısını 2-1 önde tamamladığı maçta 4-2 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 22:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bologna'dan San Siro'da müthiş geri dönüş!
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Bologna, 8. dakikada Samuel Mbangula'nın golüyle öne geçti. Milan, Alphadjo Cisse'nin 14 ve 27. dakikalarda attığı gollerle karşılık vererek ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.

BOLOGNA İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip, 60. dakikada Davide Bartesaghi'nin kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 62. dakikada yeniden sahneye çıkan Mbangula, Bologna'yı 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada bir kez daha fileleri havalandıran Mbangula, hat-trick yaparak farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmanın 90+1. dakikası Bologna'nın 4-2 üstünlüğüyle geçildi.

Bu sonucun ardından Milan, 18 puanda kalırken, Bologna ise puanını 11'e yükseltti.



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