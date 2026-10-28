Anadolu Efes, Hapoel Tel Aviv'e farklı yenildi!

Anadolu Efes, EuroLeague'İn 8. haftasında Bulgaristan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'e 118-88 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Botevgrad şehrindeki Arena Botevgrad'da oynanan maçta ilk periyodu 27-21 geride kapatan Anadolu Efes, devreye de 60-41 yenik girdi.
İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.
Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.
İkinci yarıda rakibi karşısında varlık gösteremeyen lacivert-beyazlılar, üçüncü çeyreği 90-59, maçı 118-88 kaybetti.
Anadolu Efes, bu sonuçla 5. yenilgisini yaşadı. Hapoel Tel Aviv ise 6. galibiyetini aldı.