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İspanya Kral Kupası'nda 24 maç ertelendi

Toledo yakınlarında meydana gelen tren kazasının ardından, İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanması planlanan 24 karşılaşma ertelendi. Maçların yeni tarih ve saatleri daha sonra açıklanacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ekim 2026 19:05
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İspanya Kral Kupası'nda 24 maç ertelendi
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İspanya Kral Kupası'nda bugün oynanması planlanan 24 karşılaşma, Toledo kenti yakınlarında meydana gelen tren kazası nedeniyle ertelendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İspanya Futbol Federasyonunun açıklamasında, ülkede sabah erken saatlerde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için duyulan saygı ve dayanışmanın bir göstergesi olarak bugün oynanması planlanan İspanya Kral Kupası ilk turundaki 24 karşılaşmanın ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, ertelenen maçların oynanacağı tarih ve saatlerin sonradan duyurulacağı ifade edildi.



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