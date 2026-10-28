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Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'un yükselişi!

Beşiktaş'ta sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu sezon 17 maçta 4 gol ve 2 asiste ulaştı. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Güney Koreli golcüden memnun olduğunu açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ekim 2026 09:57
Haber: Posta, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh'un yükselişi!
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Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, bu sezon gösterdiği performansla teknik direktör Vincenzo Italiano'nun hücumdaki alternatifleri arasında öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezonun ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma katılan Oh, yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'in kadroya dahil edilmesinin ardından yedek forvet konumuna gerilemişti.

OH'A DAHA FAZLA ŞANS VERİLEBİLİR!

Tümü
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun genellikle sonradan oyuna dahil ettiği Güney Koreli futbolcu, özellikle kritik anlarda attığı gollerle takımına katkı sağladı.

Dusan Vlahovic'in son dönemdeki performansının ardından İtalyan teknik adamın Oh'a daha fazla süre vermesi bekleniyor.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 4 gol ve 2 asist kaydetti.

ITALIANO: "OH'TAN ÇOK MEMNUNUM"

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Güney Koreli golcünün performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Hyeon-gyu Oh çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum."

BEŞİKTAŞ'TA KASIMPAŞA MESAİSİ

Başakşehir galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıklarına bugün başlayacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, deplasmanda oynanacak mücadelede dış sahadaki mağlubiyetlere son vermeyi hedefliyor.

İtalyan çalıştırıcının, Kasımpaşa maçı öncesinde oyuncularına deplasman performansının önemini aktardığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Öte yandan Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada yayıncı kuruluşun çifte standart uyguladığını savundu.

Siyah-beyazlı kulüp, geçmişte Dusan Vlahovic'in görüntülerinin yakın plandan yayımlandığını, derbide ise "geniş açı kamuflajı" uygulandığını ileri sürdü.

Beşiktaş, karşılaşmaya ait ham görüntülerin teslim edilmesini ve Türkiye Futbol Federasyonunun disiplin sevklerinde tüm futbolculara aynı hassasiyeti göstermesini talep etti.

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