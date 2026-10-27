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Fenerbahçe'de geçici görev Dirk Kuyt'ın!

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından Fenerbahçe'de takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt geçecek. Hollandalı antrenörün milli araya kadar dört karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 20:47
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de geçici görev Dirk Kuyt'ın!
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası teknik direktör arayışı sürerken geçiş döneminde sorumluluğu Dirk Kuyt üstlenecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik ekipte yer alan Hollandalı çalıştırıcı, yeni teknik direktör belirlenene kadar sarı-lacivertli takımı hazırlayacak.

ÖNÜNDE DÖRT MAÇLIK PROGRAM VAR

Kuyt'ın, Kadıköy'de oynanacak Göztepe ve Liverpool karşılaşmalarında takımın başında olması bekleniyor. Hollandalı antrenörün, ardından ligdeki Çorum ve Kocaelispor deplasmanlarında da görevini sürdürmesi öngörülüyor.

Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün milli araya kadar belirlenmesi bekleniyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Kuyt'ın kariyerinde altyapı ve A takım düzeyinde teknik direktörlük deneyimleri bulunuyor. Feyenoord'un 19 yaş altı takımını çalıştıran Hollandalı isim, daha sonra ADO Den Haag ve Belçika ekibi Beerschot'ta görev yaptı.

Teknik direktörlük kariyerindeki en önemli başarısını Beerschot'ta elde eden Kuyt, takımını 2024 yılında Belçika İkinci Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Ardından 2025 yazında Dordrecht'in başına geçti.

Dordrecht'teki görevinin ardından Fenerbahçe teknik ekibine katılan Kuyt, bu kez sarı-lacivertlilerde geçici teknik direktör olarak sorumluluk alacak.



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