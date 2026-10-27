Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi bitti





Açıklamada, "İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir." denildi. Fenerbahçe , teknik direktör İsmail Kartal'ın istifasını KAP'a bildirdi.Açıklamada, "İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir." denildi.

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BU SEZON 2. KEZ İSTİFA ETTİ

BU KEZ KABUL EDİLDİ

3 AĞIR MAĞLUBİYET SONU HAZIRLADI

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın yerine göreve kim gelmeli? https://t.co/SaHGI1XVJ2



— Sporx (@sporx) October 27, 2026

Roma maçı sonrası istifa eden ancak bu kararından yönetimin baskısıyla dönen İsmail Kartal, Galatasaray maçı sonrası bir kez daha görevini bıraktı.Tecrübeli teknik adam, Samandıra'da yapılan toplantının ardından yönetim kuruluna istifasını sundu. Sarı-lacivertli yönetim de Kartal'ın istifasını kabul etti ve Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi."Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir.Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."Fenerbahçe'yi 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyan İsmail Kartal, aynı başarısını ligede gösteremedi.Ligde Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup olunması, Aston Villa'ya karşı deplasmanda alınan 6-0'lık ağır skor İsmail Kartal'ın sonunu hazırladı.Deneyimli teknik adam 18 maçta 9 kez kazanırken, 4 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray yenilgisiyle zirvenin 6 puan gerisine düştü.