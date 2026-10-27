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Jadon Sancho için ikinci lig ihtimali!

Sezon başından bu yana kulüpsüz olan Jadon Sancho'nun West Ham United'a önerildiği ileri sürüldü. İngiliz futbolcunun temsilcilerinin başka kulüplerle de temas kurduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 16:00
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jadon Sancho için ikinci lig ihtimali!
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Jadon Sancho'nun kariyerine nerede devam edeceği belirsizliğini korurken İngiltere'den yeni bir iddia geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manchester United ile sözleşmesi haziran sonunda biten 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Championship seçeneği gündeme geldi.

WEST HAM'A ÖNERİLDİ

talkSPORT'un haberine göre Sancho'nun temsilcileri, oyuncuyu West Ham United'a teklif etti. Menajerlerinin, İngiliz futbolcuya takım bulmak amacıyla ülkedeki diğer kulüplerle de iletişime geçtiği aktarıldı.

Geçen sezon Premier Lig'e veda eden West Ham, Championship'te geride kalan 12 maçın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

GETAFE'DEN HAFTALIK 10 BİN STERLİN

Sancho için daha önce Getafe'nin devreye girdiği ve haftalık yaklaşık 10 bin sterlinlik teklif sunduğu öne sürülmüştü. Manchester United döneminde haftada 300 bin sterlin kazanan oyuncunun ise farklı seçenekleri değerlendirdiği ifade edildi.

ASTON VILLA'DA KALICI OLMADI

Manchester United ile sözleşmesi devam ederken son iki buçuk sezonunu Borussia Dortmund, Chelsea ve Aston Villa'da kiralık geçiren Sancho, geçen sezon Unai Emery yönetimindeki Villa'nın Avrupa Ligi şampiyonluğuna katkı sağladı.

Ancak Aston Villa'nın kalıcı transfer için adım atmaması üzerine İngiliz oyuncu serbest kaldı.



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