Draymond Green, Luka Doncic'in sezona MVP kazanma hedefiyle başladığını düşünse de seçmenlerin yıldız oyuncunun performanslarına alışması nedeniyle ödülü kazanamayacağı görüşünü yineledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Daha önce Doncic'in kariyerinde MVP ödülünü kazanamayacağını söyleyen Green, Sloven yıldızın sezona etkileyici başlamasına rağmen bu düşüncesini koruduğunu belirtti.
Doncic, pazar günü Utah Jazz'a karşı alınan 132-123'lük galibiyette 52 sayı, 10 asist ve 8 ribaund kaydetmişti. Lakers yıldızı, 30'da 17 saha içi ve 11'de 10 serbest atış isabeti bulurken sekiz de üçlük atmıştı.
"Luka Doncic bu sezon ilk kez 50 sayıyı geçti. Kendinize şu soruyu soruyorsunuz: Bu sezon MVP olmak için özel bir motivasyonla mı oynuyor?
Bence evet, kesinlikle. Zihniyeti bu."
Ancak Green, birkaç kötü maçın veya kısa süreli bir sakatlığın ardından yıldız oyuncuya yönelik bakışın yeniden değişebileceğini savundu:
"Buna rağmen hâlâ NBA'de MVP kazanma şansı olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü birkaç kötü maç oynadığı ya da birkaç maç kaçırmasına neden olacak bir sakatlık yaşadığı anda insanlar yeniden ona karşı tavır değiştirecek. 'Yine aynı Luka' diyecekler. Bu sadece benim görüşüm."
Green, Doncic'in uzun süredir yüksek seviyede oynamasının seçmenlerin gözünde performansını daha az etkileyici hale getirdiğini öne sürdü:
"Bence insanlar büyüklükten sıkılıyor.
Luka çok uzun süredir harika işler yapıyor. İnsanların da bundan sıkılmaya devam edeceğini düşünüyorum."
Tecrübeli oyuncu, seçmenlerin Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama gibi isimlere daha fazla yönelebileceğini düşünüyor.
Green, Doncic'in MVP ödülünü kazanamayacağına ilişkin görüşünün Sloven yıldızın oyunuyla ilgili olmadığını da vurguladı:
"Seçmenler sizin sürekli harika olmanızı görmekten yoruluyor. Eğer o MVP seviyesine ulaşıp ödülü henüz kazanmadıysanız başka isimlere yöneliyorlar. Artık başka isimlere yöneldiler.
Belki Luka dikkatlerini yeniden üzerine çekebilir ama bence onlar yollarına devam etti ve bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ancak bu, onun oyunundan kaynaklanmıyor."
Doncic, kariyerinde MVP oylamasındaki en yüksek derecesini 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla üçüncü sırayı alarak elde etmişti.
O sezon 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan yıldız guard, geçtiğimiz sezon ise Lakers formasıyla çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist üretmesine rağmen oylamayı dördüncü sırada tamamlamıştı.
Yeni sezona üç galibiyetle başlayan Lakers'ta Doncic, ilk üç maç sonunda 34,3 sayı, 7,3 ribaund ve 8 asist ortalamalarıyla oynuyor.
Doncic, pazar günü Utah Jazz'a karşı alınan 132-123'lük galibiyette 52 sayı, 10 asist ve 8 ribaund kaydetmişti. Lakers yıldızı, 30'da 17 saha içi ve 11'de 10 serbest atış isabeti bulurken sekiz de üçlük atmıştı.
"Luka Doncic bu sezon ilk kez 50 sayıyı geçti. Kendinize şu soruyu soruyorsunuz: Bu sezon MVP olmak için özel bir motivasyonla mı oynuyor?
Bence evet, kesinlikle. Zihniyeti bu."
Ancak Green, birkaç kötü maçın veya kısa süreli bir sakatlığın ardından yıldız oyuncuya yönelik bakışın yeniden değişebileceğini savundu:
"Buna rağmen hâlâ NBA'de MVP kazanma şansı olduğunu düşünmüyorum.
Çünkü birkaç kötü maç oynadığı ya da birkaç maç kaçırmasına neden olacak bir sakatlık yaşadığı anda insanlar yeniden ona karşı tavır değiştirecek. 'Yine aynı Luka' diyecekler. Bu sadece benim görüşüm."
Green, Doncic'in uzun süredir yüksek seviyede oynamasının seçmenlerin gözünde performansını daha az etkileyici hale getirdiğini öne sürdü:
"Bence insanlar büyüklükten sıkılıyor.
Luka çok uzun süredir harika işler yapıyor. İnsanların da bundan sıkılmaya devam edeceğini düşünüyorum."
Tecrübeli oyuncu, seçmenlerin Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic ve Victor Wembanyama gibi isimlere daha fazla yönelebileceğini düşünüyor.
Green, Doncic'in MVP ödülünü kazanamayacağına ilişkin görüşünün Sloven yıldızın oyunuyla ilgili olmadığını da vurguladı:
"Seçmenler sizin sürekli harika olmanızı görmekten yoruluyor. Eğer o MVP seviyesine ulaşıp ödülü henüz kazanmadıysanız başka isimlere yöneliyorlar. Artık başka isimlere yöneldiler.
Belki Luka dikkatlerini yeniden üzerine çekebilir ama bence onlar yollarına devam etti ve bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ancak bu, onun oyunundan kaynaklanmıyor."
Doncic, kariyerinde MVP oylamasındaki en yüksek derecesini 2023-24 sezonunda Dallas Mavericks formasıyla üçüncü sırayı alarak elde etmişti.
O sezon 33,9 sayı, 9,2 ribaund ve 9,8 asist ortalamaları yakalayan yıldız guard, geçtiğimiz sezon ise Lakers formasıyla çıktığı 64 maçta 33,5 sayı, 7,7 ribaund ve 8,3 asist üretmesine rağmen oylamayı dördüncü sırada tamamlamıştı.
Yeni sezona üç galibiyetle başlayan Lakers'ta Doncic, ilk üç maç sonunda 34,3 sayı, 7,3 ribaund ve 8 asist ortalamalarıyla oynuyor.