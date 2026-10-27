Bayern Münih'ten Kompany için açıklama

Bayern Münih Yardımcı Antrenörü Aaron Danks, Almanya Kupası'ndaki Magdeburg maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hastanede tedavi altında olan takımın teknik direktörü Vincent Kompany ile ilgili konuşan Danks, "Dün Vincent Kompany'i ziyaret ettim. Morali iyi ve her geçen gün daha iyiye gidiyor gibi görünüyor, bu da gerçekten olumlu bir gelişme. Teşhis ya da işe dönüş gibi konularda şu anda önemli bir gelişme yok. Çok sakin, dinleniyor, acele etmiyor." dedi.
Aaron Danks, "Biraz sohbet ettik ancak futbolun ayrıntılarına, taktiksel konulara girmedik. Durumun nasıl gittiğini sordu, oyuncuların durumunu sordu ama bunun dışında dostça bir sohbet oldu." sözlerini sarf etti.
Aaron Danks, "Biraz sohbet ettik ancak futbolun ayrıntılarına, taktiksel konulara girmedik. Durumun nasıl gittiğini sordu, oyuncuların durumunu sordu ama bunun dışında dostça bir sohbet oldu." sözlerini sarf etti.